כיכר השבת
כוחות החירום נערכו

דרמה בשדה התעופה: הטייס פנה לנחיתה וגילה שאין לו איך לנחות - כך זה נגמר | צפו

מטוס Beechcraft 350 King Air (XC-LQV) ביצע נחיתת גחון בנמל התעופה ריינוסה גנרל לוסיו בלנקו (REX) שבמקסיקו | במהלך הגישה לנחיתה, ביום רביעי האחרון, כן הנסע לא נפרס כראוי, מה שאילץ את הצוות לבצע תמרון חירום ולנחות ללא הגלגלים | כוחות החירום נערכו בצידי המסלול | לנוסעים והצוות - שלום | כך נראו רגעי הנחיתה הדרמטיים | צפו (תעופה)

רגעי הנחיתה הדרמטיים (צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א)
המטוס לאחר ה'נחיתת גחון' (צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א)
המטוס לאחר ה'נחיתת גחון' (צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א)
המטוס לאחר ה'נחיתת גחון' (צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א)
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (84%)

לא (16%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בתעופה:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר