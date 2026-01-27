רגעי הנחיתה הדרמטיים (צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א)
כוחות החירום נערכו
דרמה בשדה התעופה: הטייס פנה לנחיתה וגילה שאין לו איך לנחות - כך זה נגמר | צפו
מטוס Beechcraft 350 King Air (XC-LQV) ביצע נחיתת גחון בנמל התעופה ריינוסה גנרל לוסיו בלנקו (REX) שבמקסיקו | במהלך הגישה לנחיתה, ביום רביעי האחרון, כן הנסע לא נפרס כראוי, מה שאילץ את הצוות לבצע תמרון חירום ולנחות ללא הגלגלים | כוחות החירום נערכו בצידי המסלול | לנוסעים והצוות - שלום | כך נראו רגעי הנחיתה הדרמטיים | צפו (תעופה)
איציק אברהם
כיכר השבת |
