"ארה"ב תתקוף בימים הקרובים": ההערכה והחשש מפני תגובה מאסיבית

גורמים במזרח התיכון העריכו בריאיון ל'ניו יורק טיימס' כי ארה"ב תתקוף באיראן בימים הקרובים. הגורמים טענו כי מתקפה אמריקאית על איראן עלולה להצית עימות נרחב, שיכלול בין השאר פגיעה בבסיסי ארצות הברית באזור על ידי איראן והכוחות הנתמכים על ידה.

מוקדם יותר היום (שני) נכנסה נושאת המטוסים אברהם לינקולן, מלווה בשלוש ספינות מלחמה מצוידות בטילי טומהוק, לאזור אחריות של פיקוד מרכז צבא ארצות הברית במערב האוקיינוס ההודי.

במידה והבית הלבן יורה על מתקפה, נושאת המטוסים תוכל, תיאורטית, לפעול בתוך יום או יומיים. בנוסף, האמריקאים כבר שלחו לאזור תריסר מטוסי F-15E כדי לחזק את כוח התקיפה האווירי.

אזהרות טראמפ - והתגובה האיראנית

הנשיא דונלד טראמפ הזהיר לא פעם כי הוא עלול לפעול נגד איראן, מאז גל ההפגנות שפרץ בסוף דצמבר והתרחב בהמשך להמוני מפגינים בכל רחבי המדינה. בתחילת ינואר אמר כי ארצות הברית "מוכנה וטעונה" אם "מפגינים חפים מפשע" ייהרגו. ימים לאחר מכן עודד את המפגינים להמשיך במחאותיהם, ואמר כי "העזרה בדרך".

בהמשך, טראמפ נראה נוטה להימנע מהתקפה לאחר שקיבל אזהרות דחופות ממספר מנהיגים במזרח התיכון על פיה פעולה כזו עלולה להצית אש בכל האזור. בסוף השבוע האחרון הוא הבהיר כי "יש לנו ארמדה מסיבית בדרך לאיראן. מקווה שלא יקרה כלום".

משרד החוץ ומשרד ההגנה של איראן הבטיחו מצידם תגובה נחרצת לכל מתקפה. דובר משרד ההגנה ציין כי "תגובתנו תהיה החלטית וכואבת יותר מאשר בעבר אם נהפוך למטרה למתקפה אמריקאית–ציונית", בהתייחס למבצע עם כלביא.