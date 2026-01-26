בעוד טראמפ ממשיך להתלבט אם לתקוף באיראן, כוחותיו של הצי האמריקני ממשיכים להקיף בטבעת חנק את משטר הטרור השיעי.

למרות הדיווחים הדרמטיים של הימים האחרונים המציגים טבח היסטורי בבני העם האיראני, וושינגטון טרם שיגרה ירייה בודדת לכיוון טהרן.

יתר על כן, הערב אמר נשיא ארה"ב בשיחה עם הכתב הישראלי ברק רביד כי "איראן רוצה לדבר", אמירה שמציבה סימן שאלה נוסף אודות נכונותו של הנשיא האמריקני לבצע מתקפה רחבת היקף באיראן.

עוד דווח ב-ynet מפי גורם אמריקני בכיר כי ארה"ב העבירה מסר לטהרן לפיו היא פתוחה לשיחות.

"אנו 'פתוחים לעסקים' כמו שאומרים. אם הם רוצים ליצור איתנו קשר ויודעים מה התנאים, יהיו לנו שיחות. האיראנים יודעים מה התנאים. הם מודעים היטב לתנאים שלנו".

לפי דיווח הערב ב-i24 news שאוזכר גם בערוץ האופוזיציוני 'איראן אינטרנשיונל', ייתכן שמטרתו של הנשיא טראמפ בהבאת הכוחות אינה לצורך פתיחה במתקפה מלאה, אלא בחניקה כלכלית של המשטר והטלת מצור ימי, בדומה לזה שהוטל על ונצואלה.

לפי הדיווח, הרעיון קורם בימים אלו עור וגידים בחדרי הבית הלבן, אם כי נראה שהחלטה סופית טרם התקבלה.

למרות הסנקציות הבינלאומיות והפעלת מנגנון ה"סנאפ-בק" אך לאחרונה, איראן נותרה ספקית נפט מובילה עבור מדינות כמו רוסיה וסין.

ייתכן שארה"ב תנסה לחזור על המהלך אותו ביצעה נגד וונצואלה טרם נחטף הנשיא מדורו ממיטת שנתו, במטרה להחליש את המשטר ולהציב בפניה איום קונקרטי גם על כלכלתה.

בשורה התחתונה, למרות הדיווחים ואמירותיו הפייסניות של הנשיא הערב, לא ניתן להתעלם מן האפשרות כי מדובר בעוד ניסיון הטעיה אמריקני, בדומה למהלך שננקט יממה לפני התקיפה ההיסטורית של מטוסי ה-B2 על אתרי הגרעין האיראניים.

זכורה היטב ההצהרה שיצאה מהבית הלבן שעות לפני התקיפה, לפיה שליחו של הנשיא סטיב ויטקוף יפתח בסבב שיחות עם איראן "בשבוע הבא", כל זה בזמן שמטוסי התקיפה של ארה"ב עסקו בהכנות לקראת הפצצה בלב איראן.