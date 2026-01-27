כיכר השבת
אחרי קריאת מנהיג המיליציה

עם תכריכים וסרטים צהובים: פעילי חיזבאללה בעיראק חותמים על "טופס השאהיד" | תיעוד

אחרי קריאת מנהיגם ל"מלחמה כוללת" ותמיכה באיראן נגד איומים אמריקאים, מחבלי גדוד כתאב חיזבאללה בעיראק תועדו עוטים תכריכים לבנים וחותמים על מוכנות להפוך למתאבדים כדי להגן על "האומה האסלאמית" | גם מזכ"ל המיליציה חתם (העולם הערבי)

עם תכריכים וסרטים צהובים: פעילי חיזבאללה בעיראק חותמים על "טופס השאהיד" (צילום: רשתות ערביות)

בעקבות הודעת מזכ"ל גדוד כתאב חיזבאללה בעיראק על נכונותם ל"מלחמה כוללת" לתמיכה ב נגד איומים אמריקאים, הופצו היום (שלישי) ברשתות החברתיות תמונות בהן נראים מחבלי הארגון עוטים תכריכים לבנים וחותמים על מוכנות להפוך למתאבדים כדי להגן על "האומה האסלאמית" (איראן, ש.צ).

גם מזכ"ל כתאיב חיזבאללה בעיראק, אבו חוסיין אל-חמידאוי, חתם על "טופס אסתשהאד". במוצאי שבת האחרון, קרא המזכ"ל בהצהרה לאלו שתיאר כ"מוג'אהדין" להתכונן ל"מלחמה כוללת" לתמיכה בטהרן. ההצהרה העלתה גם את האפשרות לבצע "פעולות התאבדות".

מזכ"ל המיליציה חותם על 'טופס השאהיד' (צילום: רשתות ערביות)

בהודעה שפרסם אמר כי יש להדגיש לאויבים שמלחמה נגד איראן "לא תהיה פיקניק" והם יטעמו את כל גווני המוות - ולא תהיה להם שארית באזור.

עוד אמר לפעילים, להכין את עצמם בשטח ובייחוד אם מקורות הסמכות הדתיים יכריזו על ג'יהאד כדי לנהל את מלחמת הקודש הזאת ומה שכרוך בה, כולל פעולות ג'יהאד שמגיעות עד לרמה של פיגוע התאבדות - וזאת כדי להגן על מאמיני האסלאם.

אמש פרסם משרד החוץ הבריטי (FCDO) עדכון אזהרה לאזרחיו לגבי נסיעה לעבר המזרח התיכון, וקבע כי יש להימנע מכל נסיעה לכל מקום בתוך 5 ק"מ מגבולות עיראק עם איראן, סעודיה וכווית. אזהרה נוספת התמקדה במחוז בגדד שבעיראק.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

