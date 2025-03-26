על אף ניסיונותיו של המנהיג הסורי החדש אל-ג'ולאני, להציג פני התחדשות ופתיחות למערב, הצצה בספרי הלימוד החדשים מעלה תמונה שונה לחלוטין | מכון המחקר הישראלי IMPACT-se חושף ממצאים מדאיגים אודות תוכנית הלימודים החדשה בבתי הספר בסוריה, תחת המשטר החדש של הנשיא (העולם הערבי)
מה אתה הכי אוהב לעשות? נשאל הילד: להרוג יהודים, הרבה יהודים, והמנחה ממשיך, ואחכ' תמות כמו שאהיד? הילד קורן מאושר ומחייך חיוך קורן * העם הנ"ל מעריך את המוות הם מאמינים שהם נולדו בשביל למות, האמהות שלהם מגדלות אותם כדי לקדש את המוות כערך עליון * קדושת החיים לעומת קדושת המוות (תרבות)