חיזבאללה חוגג אמש את יום השהיד ( צילום: אל-מנאר הערוץ הטלוויזיוני של חיזבאללה בלבנון. )

אמש (שלישי) בלבנון ציינו בכירי חיזבאללה את "יום השהיד" של הארגון, במסגרת אירועים שונים ברחבי המדינה. יום זה, המצוין ב-11 בנובמבר, נועד להנציח את אחמד קציר, שהוגדר לימים כ"שהיד הראשון" של חיזבאללה. התאריך חופף למועד ביצוע הפעולה הראשונה של הארגון, שנודעה בישראל כאסון צור הראשון.

בטקס המרכזי, שבו נאם מזכ"ל חיזבאללה השייח' נעים קאסם, הוצגה דמותו של קציר כסמל לכל ה"שהידים" הנוקטים בנתיב ההקרבה. קאסם הדגיש כי קציר ביצע את פיגוע ההתאבדות במפקדת המושל הצבאי הישראלי בצור, פעולה שגרמה לאבדות כבדות, "ששקעה את מורל הישות הישראלית וסללה את הדרך לנסיגתה המשפילה מלבנון", כהגדרתו. אסון צור הראשון אירע ב-11 בנובמבר 1982, מייד לאחר מלחמת לבנון הראשונה. הבניין שנהרס היה מפקדה משותפת של הממשל הצבאי הישראלי בעיר צור, ושימש את המשטרה הצבאית, משמר הגבול, יחידת מילואים, אנשי שירות הביטחון הכללי (שב"כ) ואף כלל עצירים לבנוניים. המבנה, בן שבע קומות, קרס במהירות ובאופן מוחלט סמוך לשעה שבע בבוקר. באסון נהרגו 91 איש: 34 שוטרי משמר הגבול, 33 חיילי צה"ל, תשעה אנשי שב"כ ו-15 עצירים לבנוניים, בעוד 28 פצועים חולצו מההריסות. גאווה רוסית: "איידול" הרובוט ההומנואידי הראשון של רוסיה נפל לעיני הקהל | צפו דני שפיץ | 08:58 במשך שנים, הגרסה הרשמית בישראל טענה כי הקריסה נגרמה כתוצאה מדליפת גז ממכלי גז בקומת הקרקע, בשילוב עם רעידות המבנה הרעוע. כך קבעה ועדת חקירה בראשות אלוף (מיל') מאיר זורע. אפשרות של פיגוע התאבדות נשללה, בין היתר משום שבאותה תקופה פיגועי התאבדות באמצעות מכוניות תופת לא היו נפוצים מחוץ לאיראן.

אסון צור הראשון, פיצוץ בית הממשל הצבאי בצור. ( צילום: By IDF Spokesperson's Unit, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=91898524 )

עם זאת, לאורך השנים צצו ספקות משמעותיים. כשלוש שנים לאחר האסון, חיזבאללה קיבל אחריות על הפיגוע וזיהה את אחמד קציר כמתאבד. עיתונאים וחוקרים טענו כי ועדת החקירה התעלמה מראיות מסוימות, וכי צה"ל ושב"כ הסתירו מידע מהציבור ומשפחות הקורבנות משיקולים פוליטיים, כדי לא לערער את התמיכה הציבורית במבצע "שלום הגליל".

חקירת מצ"ח העלתה אפשרות ממשית לפיגוע, וכללה עדויות על מכונית מסוג פיג'ו שנכנסה במהירות למבנה ומנוע הרכב שנמצא במרחק עשרות מטרים מהזירה, אך דו"ח מצ"ח לא פורסם רשמית.

רק 42 שנה לאחר האסון, ביולי 2024, קבע צוות חקירה חדש בראשות אלוף (מיל') אמיר אבולעפיה כי אסון צור הראשון היה פיגוע התאבדות מכוון. הפיגוע בוצע באמצעות מכונית תופת מסוג פיג'ו 504 שכללה כ-50 ק"ג חומר נפץ ובלוני גז, שהוכנסה למרכז המבנה וגרמה לקריסתו המוחלטת. הדו"ח הרשמי קובע כי הפיגוע נערך בהכוונה ישירה של איראן.