ארגון הטרור חיזבאללה ערך היום מפגן ראווה המוני בביירות לכבוד "יום השהיד" | במפגן השנה נערכו צעדות של "צופי האימאם המהדי", תנועת הנוער של ארגון הטרור, וחלק מהמשתתפים הופיעו כשהם לבושים במדי צבא | צעדה זו התקיימה מחוץ לדאחייה המהווה מעוז חיזבאללה המסורתי בבירה הלבנונית, מה שמשקף את התעוזה הגוברת שארגון הטרור השיעי ותומכיו (העולם הערבי)
ועדת החקירה הפזיזה לפני 42 שנה אמנם קבעה שאסון צור בלבנון בו נהרגו 76 חיילי צה"ל התרחש כתוצאה מתקלה ופיצוץ בלוני גז אך ועדה מקצועית שבחנה את הנתונים לעומק הגיעה למסקנה שמדובר בפיגוע טרור בו התאבדו מחבלים איראנים במטרה לפגוע בכמה שיותר ישראלים (צבא וביטחון)