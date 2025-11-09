כיכר השבת
סימן לבאות?

חיזבאללה אוזר אומץ: זה מה שעשה היום הארגון - מחוץ לגבולות הדאחייה | תיעוד

ארגון הטרור חיזבאללה ערך היום מפגן ראווה המוני בביירות לכבוד "יום השהיד" | במפגן השנה נערכו צעדות של "צופי האימאם המהדי", תנועת הנוער של ארגון הטרור, וחלק מהמשתתפים הופיעו כשהם לבושים במדי צבא | צעדה זו התקיימה מחוץ לדאחייה המהווה מעוז חיזבאללה המסורתי בבירה הלבנונית, מה שמשקף את התעוזה הגוברת שארגון הטרור השיעי ותומכיו (העולם הערבי)

1תגובות
תהלוכת "צופי חיזבאללה" היום (צילום: רשתות לבנוניות)

במה שנראה כהתרסה ורצון להפגין נוכחות, ערך היום (ראשון) מפגן המוני בביירות לכבוד "יום השהיד", פעילות שארגון הטרור מפרט בכל שנה בתחילת נובמבר, לציון הפיגוע במפקדת צה"ל בצור בשנת 1982 (אסון צור הראשון).

במפגן השנה נערכו צעדות של "צופי האימאם המהדי", תנועת הנוער של ארגון הטרור, וחלק מהמשתתפים הופיעו כשהם לבושים במדי צבא.

על פי הפרשן רועי קייס, החריג הוא שצעדה זו התקיימה בשכונת אלבסטה שבמרכז ביירות, מחוץ לדאחייה המהווה מעוז חיזבאללה המסורתי בבירה הלבנונית, מה שמשקף את התעוזה הגוברת שארגון הטרור השיעי ותומכיו מפגינים באחרים אל מול החברה הלבנונית.

כזכור, בשבוע שעבר דווח כי ישראל התריעה בפני המנגנון האמריקני שחיזבאללה הצליח להבריח בשבועות האחרונים מאות רקטות מסוריה, להשמיש רקטות ומשגרים שנפגעו בלחימה ולגייס אלפי פעילים חדשים - בניגוד להחלטת ממשלת  על פירוק חיזבאללה מנשקו.

בחודש האחרון, ישראל תקפה יותר מ-25 יעדים בדרום לבנון, כולל תקיפה באתר האסטרטגי "קשמיר" של חיזבאללה שמשמש לייצור רקטות. מאז הפסקת האש, שנכנסה לתוקפה בנובמבר בשנה שעברה, חוסלו כ-350 מחבלי חיזבאללה.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

