סימן לבאות? חיזבאללה אוזר אומץ: זה מה שעשה היום הארגון - מחוץ לגבולות הדאחייה | תיעוד ארגון הטרור חיזבאללה ערך היום מפגן ראווה המוני בביירות לכבוד "יום השהיד" | במפגן השנה נערכו צעדות של "צופי האימאם המהדי", תנועת הנוער של ארגון הטרור, וחלק מהמשתתפים הופיעו כשהם לבושים במדי צבא | צעדה זו התקיימה מחוץ לדאחייה המהווה מעוז חיזבאללה המסורתי בבירה הלבנונית, מה שמשקף את התעוזה הגוברת שארגון הטרור השיעי ותומכיו (העולם הערבי)

ינ יוסי נכטיגל כיכר השבת | 19:47