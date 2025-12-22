כיכר השבת
זרוע חמושה: למה מצרים רוכשת מל"טים מתקדמים דווקא מסין?

קהיר בשיחות עם בייג'ינג על ה-WJ-700, כטב"ם תקיפה בגובה רב המסוגל להשמיד מערכי נ"מ • המטרה המצרית: לא רק רכישה, אלא מערך טכנולוגי לייצור מקומי • המהלך יבסס את מצרים כמעצמת כטב"מים אזורית (העולם הערבי)

קהיר בשיחות נשק עם סין (צילום: ב"מ)

מערכת הביטחון המצרית נמצאת בעיצומו של מהלך אסטרטגי שנועד לשנות את מאזן הכוחות האווירי באזור. לפי דיווחים נרחבים בכתב העת המקצועי Tactical Report, קהיר מנהלת משא ומתן מתקדם עם ענקית הטכנולוגיה הצבאית הסינית CASIC לרכישת ה-WJ-700 – אחד הכלים הבלתי מאוישים העוצמתיים והמתקדמים ביותר שיוצרו בסין.

תרגיל כטמ"מ בינלאומי (צילום: אתר צה"ל)

קפיצת מדרגה טכנולוגית ה-WJ-700 אינו כטב"ם רגיל; הוא מוגדר כפלטפורמת תקיפה ומודיעין בגובה רב (HALE), המצטיינת במהירות גבוהה וביכולת שהייה ממושכת באוויר. לפי ניתוח של World Defense News, הכלי הסיני תוכנן לבצע משימות מורכבות של "דיכוי הגנה אווירית" (SEAD), מה שמאפשר לצבא מצרים לפעול נגד מערכי נ"מ של האויב בדיוק קטלני וממרחק רב (Standoff).

עצמאות ביטחונית בלב ים סוף העניין המצרי בטכנולוגיה הסינית נובע מהצורך הדחוף בניטור והגנה על נתיבי השיט בים האדום. היכולת להפעיל "זרוע ארוכה" ללא סיכון טייסים היא קריטית עבור המתכננים הצבאיים בקהיר, במיוחד לאור המתיחות הגוברת בזירה הימית. עם זאת, המהלך המצרי עמוק בהרבה מרכישה "מהמדף": במהלך תערוכת EDEX 2025, הצהירו בכירי התעשייה הצבאית המצרית (AOI) כי היעד הסופי הוא הקמת תשתית ידע שתאפשר למצרים לייצר את המערכות הללו בעצמה.

הציר עם המזרח בעוד קהיר מבקשת לצמצם את תלותה בספקים זרים, השותפות עם סין מסתמנת כנתיב המהיר ביותר להפיכתה למרכז טכנולוגי אזורי. אם המשא ומתן יושלם בהצלחה, השילוב של ה-WJ-700 במערך המבצעי המצרי יהווה הצהרת כוונות ברורה: מצרים אינה מסתפקת עוד בציוד הגנתי, אלא מצטיידת בכלים התקפיים מהשורה הראשונה בעולם.

1
רק ישראל, מתי יתעוררו פה מחלומות השלום? חייבים להערך בהתאם, אני מאד מקוה שיש מי שמטפל בסכנה הזו
מי האויב של מצרים?

