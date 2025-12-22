המתיחות הצבאית בים הקריבי הגיעה לשיא חדש אמש (ראשון), כאשר משמר החופים האמריקני פתח במרדף פעיל אחרי מכלית נפט המנסה לחמוק מהמצור הימי שהטיל הממשל בוושינגטון. מדובר בפעולה השלישית מסוגה בתוך שבוע ימים, המתרחשת על רקע הצהרותיו של הנשיא דונלד טראמפ כי אינו שולל אפשרות של עימות צבאי ישיר מול משטרו של ניקולס מדורו.

במהלך ראיון לרשת NBC הבהיר הנשיא טראמפ כי האופציה למלחמה "נמצאת על השולחן", בעוד גורמים רפובליקנים בקונגרס הביעו תמיכה גלויה בהחלפת המשטר בקראקס.

במקביל להצהרות המדיניות, הפעילות המבצעית בשטח הסלימה. עד כה בוצעו למעלה מעשרים תקיפות נגד כלי שיט החשודים בהובלת סמים באזור, פעולות שהובילו למותם של לפחות מאה בני אדם. ממשלת ונצואלה הגיבה בזעם וכינתה את הפעולות האמריקניות "מעשי פיראטיות בינלאומית וגניבה בוטה", והורתה לצי הלאומי ללוות את המכליות במטרה לאתגר את הנוכחות האמריקנית המסיבית.

המכלית שנמצאת כעת במוקד המרדף זוהתה כ-"Bella 1", כלי שיט שנמצא תחת סנקציות מאז שנת 2024 בשל קשרים לאיראן ולחיזבאללה. גורמים רשמיים מסרו כי המכלית הפליגה תחת דגל כוזב וסירבה להיענות לדרישות הכוחות האמריקניים לעצור לצורך בדיקה. על פי נתוני מעקב, המכלית עושה את דרכה לוונצואלה כשהיא ריקה ממטען, ככל הנראה במטרה להעמיס נפט בניגוד לסנקציות.

בבית הלבן ביקשו להרגיע את החששות מהשלכות כלכליות של המצור הימי. קווין האסט, מנהל המועצה הלאומית לכלכלה, הבהיר כי המכליות שנתפסו הן חלק מ"הצי האפל" הפועל בשוק השחור, ולכן השבתתן לא צפויה להוביל לעליית מחירי הדלק בתוך ארצות הברית. עם זאת, סוחרי נפט בשווקים הבינלאומיים מעריכים כי התגברות המתיחות הגיאופוליטית באזור עשויה ליצור לחצים לעליית מחירים עם פתיחת המסחר באסיה.