סירבה לעצור 

דרמה בלב ים: ארה"ב מנהלת מרדף אחר מכלית הקשורה לאיראן וחיזבאללה

אחרי ההשתלטות על מכלית בשבת, ארה"ב מנהלת מרדף ימי בים הקריבי אחרי מכלית נפט נוספת הקשורה לאיראן, כחלק ממצור על ונצואלה | המתיחות מחריפה לאחר שטראמפ סירב לשלול מלחמה והממשל במדורו הכריז על הצעדים כמעשי פיראטיות (חדשות, בעולם)

ההשתלטות על מכלית מונצואלה (צילום: הפנטגון)

המתיחות הצבאית בים הקריבי הגיעה לשיא חדש אמש (ראשון), כאשר משמר החופים האמריקני פתח במרדף פעיל אחרי מכלית נפט המנסה לחמוק מהמצור הימי שהטיל הממשל בוושינגטון. מדובר בפעולה השלישית מסוגה בתוך שבוע ימים, המתרחשת על רקע הצהרותיו של הנשיא כי אינו שולל אפשרות של עימות צבאי ישיר מול משטרו של ניקולס מדורו.

במהלך ראיון לרשת NBC הבהיר הנשיא טראמפ כי האופציה למלחמה "נמצאת על השולחן", בעוד גורמים רפובליקנים בקונגרס הביעו תמיכה גלויה בהחלפת המשטר בקראקס.

במקביל להצהרות המדיניות, הפעילות המבצעית בשטח הסלימה. עד כה בוצעו למעלה מעשרים תקיפות נגד כלי שיט החשודים בהובלת סמים באזור, פעולות שהובילו למותם של לפחות מאה בני אדם. ממשלת ונצואלה הגיבה בזעם וכינתה את הפעולות האמריקניות "מעשי פיראטיות בינלאומית וגניבה בוטה", והורתה לצי הלאומי ללוות את המכליות במטרה לאתגר את הנוכחות האמריקנית המסיבית.

המכלית שנמצאת כעת במוקד המרדף זוהתה כ-"Bella 1", כלי שיט שנמצא תחת סנקציות מאז שנת 2024 בשל קשרים לאיראן ולחיזבאללה. גורמים רשמיים מסרו כי המכלית הפליגה תחת דגל כוזב וסירבה להיענות לדרישות הכוחות האמריקניים לעצור לצורך בדיקה. על פי נתוני מעקב, המכלית עושה את דרכה לוונצואלה כשהיא ריקה ממטען, ככל הנראה במטרה להעמיס נפט בניגוד לסנקציות.

בבית הלבן ביקשו להרגיע את החששות מהשלכות כלכליות של המצור הימי. קווין האסט, מנהל המועצה הלאומית לכלכלה, הבהיר כי המכליות שנתפסו הן חלק מ"הצי האפל" הפועל בשוק השחור, ולכן השבתתן לא צפויה להוביל לעליית מחירי הדלק בתוך . עם זאת, סוחרי נפט בשווקים הבינלאומיים מעריכים כי התגברות המתיחות הגיאופוליטית באזור עשויה ליצור לחצים לעליית מחירים עם פתיחת המסחר באסיה.

