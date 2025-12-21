כיכר השבת
גמלים קופאים בשלג במדבר הסעודי | צפו במחזה הסוריאליסטי

שלג נדיר בערב הסעודית הפך את הדיונות האדומות ללבנות | תיעודי המפגש הנדיר בין "ספינות המדבר" לפתיתי השלג המפתיעים כבש את הרשת הערבית (העולם הערבי)

שלג בערב הסעודית (צילום: רשתות חברתיות)

בימים האחרונים תועד במדבר הערבי אירוע נדיר במיוחד: שלג שהקיף גמלים ויצר מראות יוצאי דופן. בתמונות נצפו גמלים מביטים בתמיהה בפתיתי השלג המקיפים אותם, ואזרחים רבים תיעדו את מזג האוויר הקוטבי והחריג.

למרות שהמדבר הערבי ידוע באקלים צחיח ובטמפרטורות גבוהות, אזורים הרריים וגבוהים יכולים להתכסות שלג במהלך החורף. הופעת שלג במדבר דורשת שילוב נדיר של אוויר קר בשכבות העליונות, לחות גבוהה וירידה חדה בטמפרטורת הקרקע.

שלג בערב הסעודית (צילום: רשתות חברתיות)

בשבועות האחרונים נצפה השלג במדבר אל-נאפוד לאחר גשמים כבדים וברד, שהפכו את הנוף הצחיח לחלוטין. גם באזור טבוק נרשמו הצטברויות שלג משמעותיות שגרמו לשיבושי תנועה ולדחיית פעילויות שונות. התחזיות צפו שלג גם באזורים נוספים כמו קאסים, חאיל וצפון ריאד, שם הטמפרטורות ירדו מתחת לאפס והביאו לתנאים חריגים יחסית לאזור המדברי.

המראה שנוצר חוצה את הציפיות מהמדבר: ניגוד חזק בין דיונות החול האדמדמות לשכבת השלג הלבנה, תופעה יוצאת דופן שמעוררה סקרנות רבה בקרב המקומיים ובתיירים מזדמנים.

שלג בערב הסועדית (צילום: רשתות חברתיות)

עבור חוקרי מזג האוויר, התופעה מספקת עדות חיה לדינמיות של האקלים במדינה, וליכולת של מערכות גיאוגרפיות שונות להשפיע על מזג האוויר באופן דרמטי.

בעוד שבאזורים הרריים גבוהים כמו ג'בל סודה השלג אינו דבר יוצא דופן, ההופעה שלו בלב המדבר מספקת תזכורת לכך שהטבע מסוגל להפתיע גם את המקומות שנחשבים לצחיחים ולחמימים ביותר במזרח התיכון. ומי יודע אולי השלג יקפוץ גם אלינו לביקור?!

