גל קור צפוי

אוויר פסגות: השלג הראשון של סופת 'ביירון' כיסה את המפלס העליון בחרמון

שני סנטימטרים של שלג טרי ירדו בחרמון – הטמפרטורה ירדה מתחת לאפס; מנכ"ל האתר: "המעטה הדק מבורך, מצפים בכיליון עיניים למערכות הבאות" (בארץ)

שלג בחרמון (צילום: אתר החרמון)

בשורות טובות לאתר החרמון ולמדינה: הלילה (חמישי-שישי), סופת החורף הדרמטית "ביירון" הגיעה למפלס העליון של הר החרמון, והורידה את מנת השלג הראשונה המשמעותית, המצטרפת לגשמי הברכה שפקדו את הארץ.

על פי דיווח מנהלת האתר, ירדו כ-2 סנטימטרים של שלג טרי במפלס העליון, כאשר הטמפרטורה צנחה ל-1°C- (מעלת צלזיוס מתחת לאפס).

"המפלס העליון נצבע במעטה שלג דק. החורף הגיע וזה בהחלט מבורך," ציין רפאל נוה, מנכ"ל אתר החרמון, בהתייחסו למערכת המשקעים המבורכת שכיסתה את ההר.

שלג בחרמון (צילום: אתר החרמון)

האתר נפתח: ציפייה לגל הקור המשמעותי

על אף השלג, אתר החרמון פתוח למבקרים בסוף השבוע, והכניסה ללא תשלום (תשלום ייגבה עבור שימוש במתקנים).

מנכ"ל האתר הדגיש כי באתר מצפים בכיליון עיניים למערכות מזג האוויר הבאות, אשר צפויות להביא קור ומשקעים משמעותיים יותר. ירידת שלג משמעותית בשלב זה של החורף מהווה בסיס טוב להצטברות השלג שתאפשר את פתיחת מסלולי הגלישה בהמשך העונה.

תחזית המשך: הצפי הוא להפוגה קלה לאחר סופה "ביירון", אך גל קור נוסף צפוי בשבוע הבא, אשר עשוי להביא עימו מנות שלג נוספות לפסגות הגבוהות.

שלג בחרמון (צילום: אתר החרמון)

