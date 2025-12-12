כמה גשם קיבלה ה'כנרת' מ"ביירון" ומי השיאניות? | מספרי הסופה

חוף דוגית, הבוקר ( צילום: איציק לוי, איגוד ערים כינרת )

למרות שהסופה "ביירון" הביאה גשמים רבים בלא מעט אזורים ברחבי הארץ, מ'איגוד ערים כינרת' נמסר כי לכינרת לא הגיע הרבה גשם.

מאתמול, יום חמישי, נרשמה עלייה של 1 ס"מ בלבד, במפלס הכנרת. גובה המפלס נמדד ע"י רשות המים ועומד על 213.405- , 4.605 מטרים חסרים עד לקו האדום העליון.

חוף דוגית, הבוקר ( צילום: איציק לוי, איגוד ערים כינרת )

חוף דוגית, הבוקר ( צילום: איציק לוי, איגוד ערים כינרת )

חוף דוגית, הבוקר ( צילום: איציק לוי, איגוד ערים כינרת )

חוף דוגית, הבוקר ( צילום: איציק לוי, איגוד ערים כינרת )

מסיכום ראשוני של השירות המטאורולוגי על הסופה "ביירון" עולה כי בחוף הדרומי ובמערב הנגב ירדו ביממה האחרונה קרוב ל-100 מ"מ של גשם, שהם יותר מרבע מהכמות השנתית באזור זה.

מבחינת כמויות משקעים המצטברות מאז החלה הסופה ביום שלישי ועד היום, מוביל אזור הכרמל עם 220-200 מ"מ. בשפלה ירדו 150-100 מ"מ, בעיקר במהלך יום חמישי..

באזור עוטף עזה מדובר ביממת גשם חריגה ביותר שהביאה לחסימות כבישים ושיטפונות בנחלים שלא נראו מאז 1991.

התחנות בהן נמדדו כמויות המשקעים הגדולות ביותר הם בכרמל ובחוף הכרמל: נחל מערות - 221 מ"מ, עתלית - 215 מ"מ, קיבוץ החותרים - 210 מ"מ ובמושב ניר עציון - 209 מ"מ.