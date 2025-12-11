יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן חגג היום (חמישי) בטקס אינטימי, את חגיגת ברית המילה לנכדו הקטן. ויקרא שמו בישראל "מיכאל".

גולן פרסם על כך ברשתות החברתיות. הוא נראה בתמונה עם כיפה לבנה גדולה, אוחז בתינוק הרך כשהמוהל לצידו אוחז בכוס ייין, כמנהג ישראל.

"מיכאל מחמל ליבי, נכדי הקטן", כתב גולן בטוויטר אחרי הברית. "היום הצטרפת לעם ישראל. באת בברית אברהם כמנהג יהודים אלפי שנים.

"שרשרת של דורות שהביאה לעולם את מוסר הנביאים, את גדולי ההוגים, את תורת החסד, את ניצחון הרוח על הכוח".

הסבא הוסיף: "זכור, נכדי הקטן, כי גדולה אמיתית מופיעה ב״קול דממה דקה״. זה כוחו של עם ישראל - כוח הרוח, עוצמת המוסר והיכולת לברוא עולם טוב יותר, צודק יותר, ישר יותר וחומל יותר. ברוך הבא ובהצלחה לך ולהוריך, לאחותך החמודה - ולכולנו".