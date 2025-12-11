כיכר השבת
בטקס אינטימי

יאיר גולן חגג ברית מילה לנכדו עם כיפה לבנה: "כמנהג יהודים אלפי שנים"

בטקס אינטימי, שבו גם נשא דברים, חגג יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן  ברית מילה לנכדו מיכאל. גולן הופיע עם כיפה לבנה ופרסם מסר מרגש על מסורת יהודית ועוצמת הרוח של עם ישראל (אנשים)

יאיר גולן (צילום: Moshe Shai/FLASH90)

יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן חגג היום (חמישי) בטקס אינטימי, את חגיגת ברית המילה לנכדו הקטן. ויקרא שמו בישראל "מיכאל".

גולן פרסם על כך ברשתות החברתיות. הוא נראה בתמונה עם כיפה לבנה גדולה, אוחז בתינוק הרך כשהמוהל לצידו אוחז בכוס ייין, כמנהג ישראל.

"מיכאל מחמל ליבי, נכדי הקטן", כתב גולן בטוויטר אחרי הברית. "היום הצטרפת לעם ישראל. באת בברית אברהם כמנהג יהודים אלפי שנים.

"שרשרת של דורות שהביאה לעולם את מוסר הנביאים, את גדולי ההוגים, את תורת החסד, את ניצחון הרוח על הכוח".

הסבא הוסיף: "זכור, נכדי הקטן, כי גדולה אמיתית מופיעה ב״קול דממה דקה״. זה כוחו של עם ישראל - כוח הרוח, עוצמת המוסר והיכולת לברוא עולם טוב יותר, צודק יותר, ישר יותר וחומל יותר. ברוך הבא ובהצלחה לך ולהוריך, לאחותך החמודה - ולכולנו".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד באנשים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר