תביעה אזרחית בסך 220,000 ₪ הוגשה נגד נהג אוטובוס ערבי שריסס קבוצת צעירים חרדים בבושם בעת נסיעה לפני שנתיים בירושלים, תוך שהוא טוען כי הצעירים מסריחים.

הצעירים הגישו תלונה נגד הנהג אולם התיק נסגר. ארגון 'חוננו' הגיש ערר על החלטת המשטרה אך גם הוא נדחה. עו"ד חיים בלייכר מחוננו הגיש את התביעה.

בכתב התביעה מתואר האירוע: "בתאריך 16.06.23 הותקפו והושפלו התובעים בגזענות בידי הנתבע, נהג אוטובוס. התובעים אשר היו בגילאי 14 ו-15 ושני חבריהם עלו על קו 19 של אגד.

"התובעים, בעלי חזות יהודית מסורתית עם פאות בצידי ראשיהם, התיישבו בספסל הכפול בחלקו הקדמי של האוטובוס יחד עם עוד 2 חברים, כאשר ביניהם לבין הנתבע יש עוד ספסל נוסף ריק.

"התובעים ישבו במקומותיהם בנימוס ובשקט. בשלב מסוים, כאשר האוטובוס חלף סמוך לצומת פ"ת, עצר הנתבע את האוטובוס באחת התחנות והורה לתובעים וחבריהם לעבור לחלקו האחורי של האוטובוס תוך מבט מלא סלידה מהם ותוך שכינה אותם "מסריחים", ואיים שאם לא יעשו כן, ירסס עליהם בושם.

"התובעים שאלו את הנהג מדוע מסלקם לאחור, או אז הוציא הנתבע ספריי של בושם או מטהר אויר והחל לרסס לעבר גופם ופניהם ממרחק קצר, אחד-אחד, מהספריי. במעשיו המתוארים לעיל, תקף הנתבע אנשים שלא כדין ממניע גזעני וכן פרסם פרסום 'לשון הרע' כלפי התובעים".

עו"ד בלייכר מסר: "התביעה מתארת אירוע אנטישמי מכוער כלפי ילדים. הדבר חמור שבעתיים כאשר מדובר בנהג אוטובוס שתחת ידיו בטיחותם וביטחונם של מאות אזרחים כל יום. לצערנו רשויות החוק לא רצו לתת מענה לאירוע במישור הפלילי ואנו עושים מאמץ לפחות במישור האזרחי נזיקי לפצות את הנערים על עוגמת הנפש הרבה שנגרמה להם וכן להביא להרתעה כנגד אותם מעשי אנטישמיות".