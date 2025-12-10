כיכר השבת
כשהגר"ש מחפוד התרגש מהפרות האדומות - פעמי משיח

ביקור רב רושם התקיים אתמול באתר שילה הקדומה, בעת שחבר מועצת חכמי התורה הגאון רבי שלמה מחפוד, הגיע לסיור מקיף במקום • במהלך הביקור התפלל הרב תפילת חנה, עקב אחר כל הממצאים הארכיאולוגיים והתפעל מהפרות האדומות המוכנות במקום לקראת ביאת משיח (חרדים)

