כשהגר"ש מחפוד התרגש מהפרות האדומות - פעמי משיח

ביקור רב רושם התקיים אתמול באתר שילה הקדומה, בעת שחבר מועצת חכמי התורה הגאון רבי שלמה מחפוד, הגיע לסיור מקיף במקום • במהלך הביקור התפלל הרב תפילת חנה, עקב אחר כל הממצאים הארכיאולוגיים והתפעל מהפרות האדומות המוכנות במקום לקראת ביאת משיח (חרדים)
במעמד רב רושם של פתיחת 'כולל נץ – תפארת שלמה' בנשיאות הגאון רבי יצחק זילברשטיין, רבה של שכונת 'רמת אלחנן', נשא הגר"י את המשא המרכזי ואמר: 'מי שלומד בזמנים שאין הרבה שלומדים, הוא מגן על כולנו' | צפו במעמד המיוחד (חרדים)
אחרי ההפגנה הגדולה במנהטן: אלפים מתושביה של לונדון החרדית צפויים להפגין מחר בצהריים מול שגרירות ישראל במדינהן כנגד חוק הגיוס | העצרת משותפת לכלל הקהילות בלונדון, מחצרות סאטמר על שני פלגיה, גור בעלזא, ויז'ניץ, באבוב שצפויים להשתתף במחאה המאוחדת | כל הפרטים (חדשות, חרדים בעולם)
תלמידי כיתה א' בת"ת תורת ה' ברמה ד' בבית שמש, חגגו מסיבת חומש במעמד ראשי ישיבות ורבנים ובכירים | במהלך המסיבה פצחו ילדי החמד בשירה מרגשת לכבוד התורה, סביב הדמיית הר סיני כשעליה לוחות הברית | הנואמים הדגישו את חשיבות המעמד וברכו את ההורים שירוו נחת (חרדים)
השבוע התקיימה שמחת נישואי נכד האדמו"ר רבי ברוך אבוחצירא, בן לבנו הגה"צ רבי משה אבוחצירא רו"מ "תפארת בבא סאלי", חתן האדמו"ר רבי יחיאל אבוחצירא, רב העיר רמלה | בשמחה השתתפו גלריה מכובדת של רבנים ואישי ציבור מכובדים | צפו בגלריה של הצלם ש.פ.ה (חרדים)
בזמן שחברי הכנסת עדיין מנסים להעביר חוק גיוס, אתמול התחוללה מהומה מאחורי הקלעים על ניסיון הפגיעה בתקציב של בחורי הישיבות | ביהדות התורה הודיעו כבר אתמול, כי הם ילחמו על כך, והיום, ש"ס מיהרה להוציא ראשונה הודעה, על כך שהנושא הוסדר | וגם: תקציב הישיבות יהיה בבסיס התקציב? (חדשות)
תפקיד ההורים בשידוכים: מה הם חייבים לעשות, ומה אסור להם בשום פנים ואופן? כיצד הורים יכולים לעזור לילדיהם להתחתן מהר ונכון יותר? | וגם: הסיפור העצוב על אם אחת ושלושה בנים בני 32+ שעדיין לא נשואים – ומה אתם יכולים לעשות אחרת • הפרק השלישי, צפו/האזינו (אולפן כיכר)
אל תפספסו והצטרפו ליוזמה שבמסגרתה יתאפשר לסיים את הש״ס בתוך 14 חודשים בלבד | השיעור היומי נמסר על ידי הגאון הרב יעקב דוד סטפנסקי ונמשך כשלוש שעות | והיום: מסכת כריתות מדף ט' עד ט"ז | צפו בשיעור (יהדות)
בצעד חריג עצר מגיש 'כיכר השבת' יוסי סרגובסקי את רצף הדיווחים באולפן ופרץ במונולוג אישי וכואב ובמתקפה על שר הבריאות חיים כץ - על רקע התפרצות מחלות השפעת והחצבת בריכוזים החרדיים • כשבגן של בנו מאושפזים שלושה ילדים במצב לא פשוט ומשרד הבריאות נותר אדיש ומשלב ידים, למה כי זה חרדים שמתים? זעקת ההורים האומללים שאיבדו את ילדיהם בגלל השר כץ: "אל תחכו לכיסא הריק הבא" • צפו והפיצו (חרדים)
כל מי שנחשף לסיפורה הקשה של ג' מיהר להרים ידיים בהנחה שאפסו הסיכויים להצלתה והשבתה לחיק העם היהודי | ביד לאחים נקטו בכל המאמצים והאמצעים והפעילו את כל הכלים האפשריים עד הסוף הטוב | לא מוותרים על אף יהודי
הגאון רבי שלמה מחפוד, חבר מועצת חכמי התורה וגאב"ד 'יורה דעה', השתתף אמש בהתוועדות י"ט כסלו בשכונת 'נווה דקלים' בראשון לציון | בדברים שנשא במעמד בירך הגר"ש מחפוד את המשתתפים ואמר: "באתי לשמוח בשמחתכם", והזכיר את דברי בעל התניא - בעל השמחה - שאמר: "מי שישמח בשמחתי, אוציא אותו מן המצר אל המרחב" (חרדים)
חבר מועצת הרבנות הראשית ומגדולי מזכי הרבים, הפוסק הגאון רבי יגאל כהן, ראש מוסדות 'יביע אומר', בשיעורו השבועי, שנמסר הערב (שלישי) בפתח תקווה ומועבר באתר 'כיכר השבת' • הנושא השבועי: "סגולה בדוקה להצלחה" • צפו בשיעור בשידור חי (חרדים)
קהל מתפללי בית הכנסת "בית יצחק" ביקאווסק בבית שמש ותושבי שכונת רמה ד' בראשות הרה"ג ר' מאיר אברהם פינטער, התכנסו השבוע למעמד הנצחת שם להיכל התורה "נחלת עזריאל" ע"ש הגה"ח ר' ישראל אליעזר מאנדעלבוים זצ"ל אבד"ק "שמחת ישראל" מאנסי | המעמד נערך בשילוב שמחת שבע ברכות לבנו של הגה"ח ר' שלמה מנחם מאנדעלבוים | במעמד השתתפו אדמו"רי ורבני העיר בית שמש שאף נשאו דברים לכבודה של תורה (חרדים)
