חוק הגיוס שנידון בוועדת חוץ וביטחון של הכנסת בימים אלו מגיע גם ללונדון, הפגנה גדולה כמחאה על קידום חוק הגיוס תתקיים מחר (חמישי) בצהריים מול שגרירות ישראל בלונדון. כזכור, לפני חודשיים התקיימה עצרת ענק במנהטן מול הקונסוליה הישראלית.

כעת, רבני בד"ץ 'כדתיא' בלונדון יובילו את ההפגנה ואף כתבו מכתב לאור הבקשה של בד"ץ 'העדה החרדית' בירושלים. בהפגנה צפויים להשתתף שני הפלגים בחסידות סאטמר שהתאחדו לרגל ההפגנה הגדולה, והאירוע באופן סמלי ייערך בכ"א כסלו 'יום ההצלה' של האדמו"ר ר' יואליש מסאטמר זצ"ל.

בנוסף צפויים להשתתף בהפגנה עוד קהילות נוספות מחסידות גור וכן קהילת חסידות בעלזא, הישיבות של חסידות גור הודיעו שישלחו את הבחורים להפגנה וכן קהילות ויז'ניץ וקהילות חסידות באבוב.

כלל רבני לונדון חתמו על מכתב לבוא ולהשתתף במחאה. גם בבד"ץ 'העדה החרדית' הוציאו מכתב למנהיגי הקהילות שם נכתב כי "חובת השעה לזעוק ולהתריע במחאה וזעקה גדולה כי היהדות החרדית מתנגדת לכל חוק ולכל מציאות של גיוס שום אחד משומרי התורה והמצווה בארה"ק לצבא השמד, כאשר פרסמנו כבר עשרות פעמים ברבים.

"והנה כאשר שמענו שעומדים אתם להצטרף לזעקתה של עיר וארה"ק במחאה ברחוב של עיר, וביום חמישי לסדר ואני אנא אני בא כ"א כסלו תשפ"ו הבעל"ט מתכנסים אתם לעצרת מחאה גדולה ברחובה של עיר, ודאי שעל יראי ה' להשתתף במחאה להסיר חרון אף ה' ולהשמיע את זעקתה הנצחית של היהדות החרדית".

העצרת תתחיל בשעה 14:00 בצהריים שעון לונדון, ואוטובוסים צפויים לשנע את האלפים מכל הריכוזים החרדים להשתתף בעצרת.