כוחות מד"א ו'צוות הצלה' הוזעקו לפני שעה קלה לרחוב ירמיהו בירושלים בעקבות דיווח על על גבר כבן 50 שהתמוטט בתוך סמינר גור, והוא מחוסר הכרה.
פראמדיק 'צוות הצלה' נפתלי סופר והחובשים פיני וייס ואיצי זלצברג שהגיעו ראשונים למקום תיארו את המתרחש: "כשהגענו למקום, ראינו גבר כבן 50 מחוסר הכרה, ללא דופק ונשימה, לאחר שלדברי הנוכחים התמוטט באופן פתאומי. עדי ראייה סיפרו כי הוא חש ברע והתלונן על כאבים בחזה רגעים ספורים לפני קריסתו".
הצוותים הרפואיים, יחד עם חובשים ופראמדיקים נוספים של מד"א, החלו מיידית בביצוע פעולות החייאה מתקדמות שכללו מתן שוקים חשמליים באמצעות דפיברילטור, עיסויי לב, הנשמות ומתן תרופות מצילות חיים.
הגבר פונה על ידי ניידת טיפול נמרץ של מד"א במצב אנוש, תוך כדי המשך פעולות החייאה, להמשך טיפול בחדר ההלם בבית החולים "שערי צדק" בעיר.
