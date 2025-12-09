זירת האירוע ( צילום: דוברות הצלה )

כוחות מד"א ו'צוות הצלה' הוזעקו לפני שעה קלה לרחוב ירמיהו בירושלים בעקבות דיווח על על גבר כבן 50 שהתמוטט בתוך סמינר גור, והוא מחוסר הכרה.