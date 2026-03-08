כיכר השבת
מה הכריע הפוסק?

דרמה הלכתית: בני זוג החליטו להתחתן כדת משה וישראל - וגילו שהוריהם יתחתנו איתם באותו מעמד

סיפור מרגש הגיע בשבוע שעבר לפתחם של הרבנים: זוג צעיר שתכננו נישואין רפורמיים, החליטו לחזור למקורות ולערוך חופה יהודית כדת משה וישראל • אלא שאז הגיעה ההפתעה מההורים: "גם אנחנו רוצים חופה כדת משה וישראל" • השאלה ההלכתית המורכבת שהונחה על שולחנו של הפוסק הגאון רבי עמרם פריד: האם מותר להשיא הורים וילדים באותו המעמד? • ההכרעה המפתיעה והפתרון שנמצא לחגיגה המשפחתית הכפולה • כל הפרטים על הדרמה ההלכתית (חרדים)

חופה (צילום: Shutterstock)

סיפור מרגש ומפתיע הגיע לפתחם של רבנים, לאחר שזוג צעיר שתכנן להינשא בטקס רפורמי, הגיע למרכז 'בנועם דניאלי' לאחר שיחות עומק עם נציגי המקום הזוג החליט לזנוח את התכניות המקוריות ולערוך חופה יהודית כדת משה וישראל.

אלא שכאן הסיפור קיבל תפנית נוספת, הורי הזוג, שחיו עד כה ללא כהלכה, התרגשו מהצעד של ילדיהם והחליטו כי גם הם מעוניינים לערוך חופה וקידושין באותו מעמד חגיגי של הילדים.

בשלב זה עלתה סוגיה הלכתית כבדת משקל: האם מותר לערוך חופת הורים וילדים יחד? הדיון נסוב סביב ההלכה הידועה שאין משיאים שני אחים תחת אותו מעמד. האם הכלל חל גם על הורים וצאצאים?

השאלה הובאה לפתחו של הפוסק הגאון רבי עמרם פריד, אשר לאחר בירור מעמיק עם עוד רבנים ומורי הוראה הכריע כי אין מניעה הלכתית שהורים וילדיהם יערכו חופות זה לצד זה.

הפוסק הגאון רבי עמרם פריד (צילום: שוקי לרר)

על פי הכרעת הגר"ע פריד, הוחלט כי המעמד ייערך באופן רציף: תחילה תיערך חופת הילדים, ומיד לאחריה תתקיים חופת ההורים.

כך, קבע הרב, תוכל המשפחה כולה לחגוג את השיבה לשורשים במעמד אחד ומרומם, שיוכיח כי אף פעם לא מאוחר מדי לעשות את הצעד הנכון.

2
האם המוזמנים חייבים לתת 2 שיקים?
נפתלי
1
מזל טוב כפול, ב״ה זכו הילדים לקרב את ההורים בחתונה כדת משה בישראל! ילה נקווה שיעלו כיתה
בני

