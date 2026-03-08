סיפור מרגש ומפתיע הגיע לפתחם של רבנים, לאחר שזוג צעיר שתכנן להינשא בטקס רפורמי, הגיע למרכז 'בנועם דניאלי' לאחר שיחות עומק עם נציגי המקום הזוג החליט לזנוח את התכניות המקוריות ולערוך חופה יהודית כדת משה וישראל.

אלא שכאן הסיפור קיבל תפנית נוספת, הורי הזוג, שחיו עד כה ללא נישואין כהלכה, התרגשו מהצעד של ילדיהם והחליטו כי גם הם מעוניינים לערוך חופה וקידושין באותו מעמד חגיגי של הילדים.

בשלב זה עלתה סוגיה הלכתית כבדת משקל: האם מותר לערוך חופת הורים וילדים יחד? הדיון נסוב סביב ההלכה הידועה שאין משיאים שני אחים תחת אותו מעמד. האם הכלל חל גם על הורים וצאצאים?

השאלה הובאה לפתחו של הפוסק הגאון רבי עמרם פריד, אשר לאחר בירור מעמיק עם עוד רבנים ומורי הוראה הכריע כי אין מניעה הלכתית שהורים וילדיהם יערכו חופות זה לצד זה.