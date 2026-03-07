טרגדיה נוראית: הילד בן ה-11 שנדרס מאוטובוס בביתר עילית נפטר

זירת התאונה ( צילום: משה אריה )

פחות מ-48 שעות אחרי התאונה המחרידה בעיר החרדית: הילד מיכאל שבתאי בן ה-11, שנפגע קשות מאוטובוס חולף בביתר עילית בסוף השבוע, השיב את נשמתו במהלך השבת ליוצרו. ברוך דיין האמת.

התאונה התרחשה ביום חמישי בערב ברחוב אדמו"רי ויזניץ פינת הרב שך בביתר עילית. הילד, שהסתובב בסביבות השעה 21:00 בערב באזור, נדרס בידי אוטובוס חולף ופונה לבית החולים במצב קשה. זמן קצר לאחר שפונה לבית החולים, מצבו הידרדר והפך לאנוש. הרופאים נלחמו על חייו במשך יותר מיממה, עד שבשבת קודש נפטר למגינת לב משפחתו ומכריו.

( צילום: דוברות איחוד הצלה )

מתנדבי 'צוות הצלה' שמחה פייט ובני בלוי שהיו בזירה סיפרו בסוף השבוע: "כשהגענו למקום ראינו הולך רגל, ילד בן 11, הסובל מחבלות בבטן ובגפיים לאחר שנפגע אוטובוס. יחד עם חובשים ופראמדיקים נוספים של מד"א הענקנו לו סיוע רפואי ראשוני הכולל קיבוע וחבישות, והוא פונה על ידי ניידת טיפול נמרץ של מד״א במצב בינוני להמשך טיפול בחדר הטראומה בבית החולים הדסה עין כרם בירושלים". בהמשך כאמור נמסר כי מצבו הידרדר.

שמו של הילד הוא כאמור מיכאל שבתאי, תושב ביתר עילית. הלווייתו צפויה להתקיים הערב וטרם פורסמו פרטים על מועדה המדויק. ברוך דיין האמת.