כיכר השבת
תאונה מחרידה

טרגדיה נוראית: הילד בן ה-11 שנדרס מאוטובוס בביתר עילית נפטר

עם צאת השבת מגיעה הבשורה הקשה על פטירתו בשבת קודש של הילד מיכאל שבתאי ז"ל בן ה-11, שנפצע קשה בתאונת הדרכים המחרידה בביתר עילית בסוף השבוע (ברוך דיין האמת)

6תגובות
זירת התאונה (צילום: משה אריה)

פחות מ-48 שעות אחרי התאונה המחרידה בעיר החרדית: הילד מיכאל שבתאי בן ה-11, שנפגע קשות מאוטובוס חולף בביתר עילית בסוף השבוע, השיב את נשמתו במהלך השבת ליוצרו. ברוך דיין האמת.

התאונה התרחשה ביום חמישי בערב ברחוב אדמו"רי ויזניץ פינת הרב שך בביתר עילית. הילד, שהסתובב בסביבות השעה 21:00 בערב באזור, נדרס בידי אוטובוס חולף ופונה לבית החולים במצב קשה.

זמן קצר לאחר שפונה לבית החולים, מצבו הידרדר והפך לאנוש. הרופאים נלחמו על חייו במשך יותר מיממה, עד שבשבת קודש נפטר למגינת לב משפחתו ומכריו.

(צילום: דוברות איחוד הצלה)

מתנדבי 'צוות הצלה' שמחה פייט ובני בלוי שהיו בזירה סיפרו בסוף השבוע: "כשהגענו למקום ראינו הולך רגל, ילד בן 11, הסובל מחבלות בבטן ובגפיים לאחר שנפגע אוטובוס. יחד עם חובשים ופראמדיקים נוספים של מד"א הענקנו לו סיוע רפואי ראשוני הכולל קיבוע וחבישות, והוא פונה על ידי ניידת טיפול נמרץ של מד״א במצב בינוני להמשך טיפול בחדר הטראומה בבית החולים הדסה עין כרם בירושלים". בהמשך כאמור נמסר כי מצבו הידרדר.

שמו של הילד הוא כאמור מיכאל שבתאי, תושב ביתר עילית. הלווייתו צפויה להתקיים הערב וטרם פורסמו פרטים על מועדה המדויק. ברוך דיין האמת.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (89%)

לא (11%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

6
מחריד, איזה אסונות, חייבים לעשות תשובה
דוד חיים
5
ברוך דיין האמת 😭 משתתפת בצער המשפחה אסון נוראאא
אפרת כהן
4
אוי אוי, ויהי נועם נשבת במוצאי שבת. דודי ירד לגנו, איזה מתיקות של ילד, איזה עניית אמן, איזו תפילה, איזו דרך ארץ, איזו אהבת חברים. כולם התפעלו מההתנהגות שלך. חבל על דאבדין. ללקוט שושנים. מי שאמר לעולמו די יאמר לצרותינו די. נטעי מאיר בוכה. השמים בוכים. ביתר בוכה.
פלס

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר