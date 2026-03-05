ברוך דיין האמת: בצער רב הגיעה הידיעה על פטירתה של האשה החשובה והמחנכת הוותיקה במיאמי שבפלורידה, מרת אייליין וייס ע"ה, שהלכה לעולמה בגיל 86. המנוחה, שזכתה לברכה נדירה מהרבי מליובאוויטש זי"ע לאחר שנאמר לה כי לא תוכל ללדת, הותירה אחריה צאצאים למאות.

מרת וייס ע"ה נפטרה בבוקר יום שלישי, י"ד אדר, חג הפורים. במשך עשרות שנים שימשה כמחנכת מסורה, כשהיא מחזיקה בתואר דוקטור בחינוך ופועלת כשלוחה ותיקה של הרבי במיאמי.

סיפור חייה של מרת וייס הפך למופת חי של ניסים ונפלאות. בשנת ה'תשי"ז, זמן קצר לאחר חתונתה כשהיא בת 18 בלבד, התבשרה בבשורה קשה, אחד הגינקולוגים המובילים במיאמי ביץ' קבע כי אין לה סיכוי להרות. "הרחם שלך מעולם לא התפתח, פיזית בלתי אפשרי שתהיי אם", נאמר לה אז.

בעלה, השליח הרב משולם וייס ז"ל, פנה בבהילות למזכירות הרבי מחב"ד. התשובה שהגיעה הייתה נחרצת: הרבי ביטל את דברי הרופא והעניק את ברכתו הקדושה לזרע חיה קיימא.

חודש לאחר מכן נכנסה להיריון, סיפר לימים הרב וייס בראיון ל-JEM. הברכה לא נעצרה שם, בני הזוג זכו להקים משפחה מפוארת עם לא פחות מ-15 ילדים בלי עין הרע.

במהלך חייה התמודדה עם שיכלה את בעלה ז"ל וארבעה מילדיה: ר' יצחק, ר' שמעון, ר' אברהם ור' משה ע"ה. למרות הקשיים, המשיכה בדרכה החינוכית ובביסוס משפחתה בדרך התורה והחסידות.

הותירה אחריה את ילדיה: ר' מרדכי, ר' יוסף, ר' יהושע, ר' דוד, ר' מענדל, ר' יעקב ור' שמולי, וכן את בנותיה: מרת סיטרין, מרת בראון, מרת לונגר, מרת קנובלך, וכן נכדים, נינים וצאצאים רבים ההולכים בדרך ישראל סבא.

הלווייתה תתקיים ביום שישי בבוקר בבית העלמין 'ארץ החיים' בבית שמש.

תהא נשמתה צרורה בצרור החיים.