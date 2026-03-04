ברוך דיין האמת: מארה"ב מגיעה הידיעה על פטירתה בשיבה טובה של הרבנית גיטל שוטנשטיין ע"ה, אשר הלכה לעולמה הלילה בגיל 93.

המנוחה ע"ה אמו של הנגיד הנודע ג'יי שוטנשטיין, מן הפטרונים הגדולים של עולם התורה והחסד בארה"ב ובעולם, ומי שעמד מאחורי מפעל הש"ס המפואר של ארטסקרול, מהמהפכות הגדולות בלימוד הגמרא בדור האחרון.

מפעל הש"ס של ארטסקרול, שיצא לדרך לפני עשרות שנים, הנגיש את התלמוד הבבלי בשפה האנגלית עם ביאור מקיף, והפך לכלי יסוד בבתי מדרש, כוללים ובתים יהודיים ברחבי העולם. תמיכתו הנדיבה של שוטנשטיין נחשבת לאבן דרך בהתפתחות ההוצאה ובהפצת התורה בהיקף חסר תקדים.

בני משפחתה ומכריה מספרים על אשה אצילית, יראת שמים ומסורה, שעמדה לימין בעלה וילדיה לאורך שנים, והייתה שותפה שקטה למעשי החסד והצדקה של המשפחה.

הלווייתה תתקיים בארצות הברית.

ת.נ.צ.ב.ה.