ברוך דיין האמת

טרגדיה בבני ברק: מרת לאה כץ ע"ה הלכה לעולמה בערב חתונת נכדה

ברוך דיין האמת, בבני ברק הלכה לעולמה האישה החשובה מרת לאה כץ ע"ה, אשת יבלחט"א הרה"ח ר' בנימין חיים הכהן כץ מחשובי חסידי צאנז, כשהיא בת 66 בפטירתה • המנוחה, בתו של החסיד ר' משה לרנר ז"ל ממודז'יץ • הלווייתה תצא היום בשעה 15:30 • בצל האבל הכבד, שמחת חתונת נכדתה תיערך הערב כמתוכנן (דיין האמת)

נר נשמה

בצער רב ובתדהמה התקבלה הבשורה הקשה על פטירתה של האישה החשובה מרת לאה כץ ע"ה, אשת חיל מסורה, שהשיבה את נשמתה ליוצרה לאחר שהתמודדה בתקופה האחרונה עם מחלה קשה והיא בת 66 בפטירתה.

המנוחה ע"ה נולדה לאביה הרה"ח ר' משה לרנר ז"ל, מדמויות ההוד של חסידי מודז'יץ בבני ברק. בהגיעה לפרקה נישאה לבעלה, שיבלח"א הרה"ח ר' בנימין חיים הכהן כץ, מחשובי חסידי צאנז. יחד הקימו בית של תורה וחסידות בבני ברק, בו חינכה את צאצאיה בדרך ישראל סבא.

מכריה מספרים על אישה שהצטיינה במעשי חסד רבים שנעשו כולם בצנעה, ועל אם שהרבתה בתפילות מעומק הלב להצלחת ילדיה ודורותיה. בנה הוא הרב שמוליק כץ, המתגורר בנתניה מוכר בפעילותו ברחבי העולם.

בנה שמוליק כץ (צילום: משה גולדשטיין)

הסתלקותה הכתה בהלם את בני המשפחה, שכן הערב יחגגו חתונת נכדתה הכלה, בת לחתנה הרב ישראל דייטש מקריית הבעל שם טוב בפתח תקווה. על פי פסק רבנים, השמחה לא תידחה ותתקיים הערב באולם 'בית ברכה' בביתר עילית, כאשר אם הכלה תשתתף במעמד החופה בלבד.

המנוחה הותירה אחריה דור ישרים מבורך, בנים ובנות, חתנים ונכדים ההולכים בדרך התורה.

הלווייתה תצא היום (ראשון) בשעה 15:30 מביתה ברחוב אבטליון 4 בבני ברק, ותעבור דרך בית המדרש צאנז ברחוב יהודה הלוי, בדרכה לבית החיים פוניבז' בעיר, שם תיטמן.

תהא נשמתה צרורה בצרור החיים.

מודעה מסע ההלוויה וימי השבעה

