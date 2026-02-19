המוני תושבי העיר בני ברק מלווים בשעה זו למנוחות את המחנכת הדגולה, הרבנית הצדקנית מרת נחמה ארנטרוי ע"ה, אלמנתו של הגאון רבי יונה יוסף הכהן ארנטרוי זצ"ל, רב בית הכנסת "קהל עדת ישורון" המיתולוגי בבני ברק, שנפטרה הבוקר והיא בת 88 בפטירתה.

המנוחה ע"ה נולדה בב' טבת תרצ"ח לאביה הרב אברהם יפה זצ"ל, בהגיעה לפרקה נישאה לבעלה הגאון רבי יונה יוסף הכהן ארנטרוי זצ"ל, מי שכיהן ברבנות קהילת 'עדת ישורון' בב"ב. יחד הקימו בית של תורה וחסד, כאשר המנוחה עמדה לימינו במסירות מופלאה למען הרבצת התורה והנהגת הקהילה.

במשך כיובל שנים כיהנה כמחנכת אהובה והעמידה דורות של תלמידות ב'בית יעקב', להן החדירה יראת שמיים טהורה ומידות טובות. היא נמנתה על מייסדי היישוב החרדי באופקים ובכל שנותיה נודעה כבעלת חסד עצומה שכפה פרשה לעני וידיה שלחה לאביון. בין היתר, יסדה וניהלה קרן עזרה ליולדות במשך עשרות שנים וגמלה חסד בגופה ובממונה במסירות שאין לה אח ורע.

בשנותיה האחרונות נזדככה בייסורים קשים ומרים, אותם קיבלה בדומייה ובאמונה חזקה, כשהיא ממשיכה להרעיף חום ותפילה על צאצאיה הרבים אותם גידלה לתורה וליראה, וזכתה לראות דורות ישרים מבורכים הצועדים בדרך ישראל סבא.

טרגדיה נוראית: אימא צעירה לשני ילדים נפטרה באומן בגיל 27 נחמן שטרנהרץ | 16.02.26

מסע הלוויה מתקיים כעת (14:00) מבית הכנסת 'קהל עדת ישורון' ברחוב הגר"א 8 בבני ברק, לעבר בית החיים נציבי ישיבת פוניבז' בעיר, שם תיטמן לצד בעלה הגדול זצ"ל.

ת.נ.צ.ב.ה.