בצער רב התקבלה הבוקר הבשורה על פטירתו של הרה"ח ר' שמעון ערבליך זצ"ל, מדמויות המופת בעולם החסד והעשייה החרדי ואביו של איש החסד הרב יוסי ערבליך, יו"ר ומייסד ארגון "למענכם". המנוח היה דמות מוכרת ואהודה, אשר שילב לאורך עשרות שנים יזמות עסקית ענפה לצד דבקות בעולם התורה וגמילות חסדים מופלגת.

​המנוח זצ"ל עלה לישראל מבלגיה, שם עסק בתחום היהלומים, והיה מחלוצי התעשייה בארץ כשנמנה עם מקימי "ארטיק" - מפעל הגלידות הראשון בישראל. לצד עיסוקיו הרבים הקפיד לקבוע עתים לתורה והיה ידוע ככתובת פתוחה לכל נצרך. את עיקר מרצו הקדיש למעשי צדקה וחסד רחבי היקף, שנעשו ברובם בהסתר ובצנעה גמורה, מתוך תחושת שליחות למען הכלל והפרט.

​בנו, הרב יוסי ערבליך, ממשיך את מורשת החסד הכבירה של אביו בהקמת וניהול ארגון "למענכם". הארגון, שהפך לשם דבר בעולם הרפואה, מעניק מדי יום ייעוץ והכוונה מקצועית למאות פונים מכל שכבות הציבור ללא כל תמורה.

על פועלו הכביר וקידוש השם שבדבר, זכה הבן להערכה רבה מראשי מערכת הבריאות וכן ממדינת ישראל בהשאת משואה ובקבלת פרס אות הנשיא.

עם הסתלקותו, ספדו לו בני משפחתו, ידידיו הרבים ואישי ציבור, אשר ביכו את אובדנו של איש אשר רוחו ומרצו הוקדשו לבניין הארץ ולעזרה לזולת, תוך נאמנות לתורה ולמסורת.

במסע ההלוויה ספד לו רבו, האדמו"ר מפינסק קרלין, לצד עוד בני המשפחה שביכו על לכתו.

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.