כיכר השבת
הותירה שמונה יתומים

אחות העסקנים | טרגדיה באלעד: מרת יהודית אשר ע"ה נפטרה בדמי ימיה 

במהלך השבת הלכה לעולמה האשה החשובה מרת יהודית אשר ע"ה, בתו של סמנכ"ל מוסדות ויז'ניץ ואשת הרה"ח ר' מאיר הכהן אשר | המנוחה ע"ה הסתירה את מחלתה בייסורים קשים כדי שלא להשבית את שמחת נישואי בתה שנערכה לאחרונה | הותירה שמונה יתומים, ארבעה מהם טרם נישאו (דיין האמת)

4תגובות
נר נשמה

אבל כבד ירד עם צאת השבת על העיר אלעד ועל חסידות ויז'ניץ, עם הגיעה של הבשורה המרה על פטירתה בטרם עת של האישה החשובה והצדקנית, מרת יהודית אשר ע"ה, אשת הרה"ח ר' מאיר הכהן אשר שיבלחט"א, והיא בת 45 בלבד בפטירתה.

המנוחה ע"ה נולדה בקריית ויז'ניץ בבני ברק לאביה הרה"ח ר' משה מרגליות שיחי', סמנכ"ל מוסדות ויז'ניץ בבני ברק, ולאמה תחי' בת המשב"ק המיתולוגי של האדמו"ר ה'ישועות משה' מויז'ניץ זי"ע, הרה"ח ר' ישראל זילברשלג ז"ל, בבית זה, ובצל זקנהּ המפורסם המשב"ק ינקה את טללי האמונה וההתבטלות המוחלטת לצדיקי הדור.

בהגיעה לפרקה נישאה לבעלה, הרה"ח ר' מאיר הכהן אשר שיחי', בנו של הגה"ח הנודע הרב יוסף שלום אשר זצ"ל, משגיח ישיבת 'בית ישראל ודמשק אליעזר' ויז'ניץ. יחד הקימו בית לתפארת המיוסד על אדני התורה, תוך שהיא מחנכת את צאצאיה ליראה טהורה מתוך אמונת צדיקים צרופה.

לפני כ-12 שנים חלתה במחלה הקשה, אך כאותן נשים צדקניות בחרה להסתיר את סבלה מעין כל. בשקט ובאצילות, תוך שהיא שואבת כוחות מתורתו ומדברות קודשו של רבה האדמו"ר מויז'ניץ, המשיכה בתפקידה כעקרת הבית כשהיא מחזקת את סובביה באמונה ובביטחון.

שיא גבורתה נראה אך לפני שבועות ספורים, בעת שמחת נישואי בתה. למרות חולשתה הנוראה וכאביה העזים, גייסה כוחות על אנושיים כדי להסתיר את מצבה הקשה, ולו רק כדי שלא להשבית את שמחת החתן והכלה, וזכתה להשתתף בשמחה.

המנוחה הותירה אחריה דור ישרים מבורך, שמונה צאצאים, כאשר ארבעה מהם טרם זכו להינשא. בעוד כחודש ימים אמורה הייתה לחגוג את שמחת הבר מצווה לבנה הקטן, ובחודש סיוון הבעל"ט תוכננה שמחת חתונת בנה, שמחות שייחגגו כעת בצל חסרונה הכואב והחלל העצום שהותירה.

בשבוע האחרון הידרדר מצבה, ובשעות המוקדמות של בוקר שבת קודש, כשבני משפחתה סובבים את מיטתה בביתה באלעד עלתה נשמתה הזכה והטהורה למרומים לקול זעקת 'שמע ישראל'.

המנוחה הותירה אחריה את אביה הרב משה, ואחיה העסקנים הדגולים הרב יעקב שמשון, הרב אלימלך, הרב נח הרב מנחם מנדל, ועוד, המוכרים כעסקנים בולטים בחצר הקודש ויז'ניץ.

מסע הלוויה יצא הלילה (מוצש"ק) בשעה 21:30 מביתה ברחוב יונתן בן עוזיאל באלעד, ויעבור דרך בית המדרש הגדול 'צמח צדיק' ויז'ניץ, בדרכו לבית החיים בעיר שם תיטמן.

ת.נ.צ.ב.ה.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (83%)

לא (17%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

4
מה הגדולה בלהסתיר מחלה? חבל על כוחות הנפש שמתבזבזים על זה במקום לנצלם למאבק במחלה, לקבל עזרה שתקל על ההתמודדות וכו׳.
עש
3
אבא גאל ותן ונאמין ונבטח בשלמות
חי
2
כמה סבל עוברים עם ישראל בורא עולם גאולה גאולה גאולה עד מתי נשב בגלות המר הזה .... בעלה היקר מאיר אשר הינו אברך משכמו ומעלה צדיק וירא שמים בעל מידות מיוחדות משפחה לתפארת שהשם יתן להם כוחות נפשיים וגופניים להמשיך לצלוח את המשבר כמה כואב
שלמה
1
ברוך דיין האמת הלם מוחלט שכינה וידידה מכירה מקרוב ממש ככתוב ירד דודי לגני לקטוף שושנים ה תאמר כבר לצרותינו דייייי
kלאה

אולי גם יעניין אותך:

עוד בדיין האמת:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר