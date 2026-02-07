אבל כבד ירד עם צאת השבת על העיר אלעד ועל חסידות ויז'ניץ, עם הגיעה של הבשורה המרה על פטירתה בטרם עת של האישה החשובה והצדקנית, מרת יהודית אשר ע"ה, אשת הרה"ח ר' מאיר הכהן אשר שיבלחט"א, והיא בת 45 בלבד בפטירתה.

המנוחה ע"ה נולדה בקריית ויז'ניץ בבני ברק לאביה הרה"ח ר' משה מרגליות שיחי', סמנכ"ל מוסדות ויז'ניץ בבני ברק, ולאמה תחי' בת המשב"ק המיתולוגי של האדמו"ר ה'ישועות משה' מויז'ניץ זי"ע, הרה"ח ר' ישראל זילברשלג ז"ל, בבית זה, ובצל זקנהּ המפורסם המשב"ק ינקה את טללי האמונה וההתבטלות המוחלטת לצדיקי הדור.

בהגיעה לפרקה נישאה לבעלה, הרה"ח ר' מאיר הכהן אשר שיחי', בנו של הגה"ח הנודע הרב יוסף שלום אשר זצ"ל, משגיח ישיבת 'בית ישראל ודמשק אליעזר' ויז'ניץ. יחד הקימו בית לתפארת המיוסד על אדני התורה, תוך שהיא מחנכת את צאצאיה ליראה טהורה מתוך אמונת צדיקים צרופה.

לפני כ-12 שנים חלתה במחלה הקשה, אך כאותן נשים צדקניות בחרה להסתיר את סבלה מעין כל. בשקט ובאצילות, תוך שהיא שואבת כוחות מתורתו ומדברות קודשו של רבה האדמו"ר מויז'ניץ, המשיכה בתפקידה כעקרת הבית כשהיא מחזקת את סובביה באמונה ובביטחון.

שיא גבורתה נראה אך לפני שבועות ספורים, בעת שמחת נישואי בתה. למרות חולשתה הנוראה וכאביה העזים, גייסה כוחות על אנושיים כדי להסתיר את מצבה הקשה, ולו רק כדי שלא להשבית את שמחת החתן והכלה, וזכתה להשתתף בשמחה.

המנוחה הותירה אחריה דור ישרים מבורך, שמונה צאצאים, כאשר ארבעה מהם טרם זכו להינשא. בעוד כחודש ימים אמורה הייתה לחגוג את שמחת הבר מצווה לבנה הקטן, ובחודש סיוון הבעל"ט תוכננה שמחת חתונת בנה, שמחות שייחגגו כעת בצל חסרונה הכואב והחלל העצום שהותירה.

בשבוע האחרון הידרדר מצבה, ובשעות המוקדמות של בוקר שבת קודש, כשבני משפחתה סובבים את מיטתה בביתה באלעד עלתה נשמתה הזכה והטהורה למרומים לקול זעקת 'שמע ישראל'.

המנוחה הותירה אחריה את אביה הרב משה, ואחיה העסקנים הדגולים הרב יעקב שמשון, הרב אלימלך, הרב נח הרב מנחם מנדל, ועוד, המוכרים כעסקנים בולטים בחצר הקודש ויז'ניץ.

מסע הלוויה יצא הלילה (מוצש"ק) בשעה 21:30 מביתה ברחוב יונתן בן עוזיאל באלעד, ויעבור דרך בית המדרש הגדול 'צמח צדיק' ויז'ניץ, בדרכו לבית החיים בעיר שם תיטמן.

ת.נ.צ.ב.ה.