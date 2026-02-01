כיכר השבת
הַשֶּׁמֶשׁ שָׁקְעָה בַּצָּהֳרָיִם

וַי לְהָאֵי שׁוּפְרָא דִבְלֵי בְּעַפְרָא | שידור חי ממסע הלוויית הרה"ק המהרי"ד מלעלוב זי"ע

רבבות בני ירושלים, ובראשם אלפי חסידים מכלל החוגים והמגזרים, מלווים בשעה זו למנוחות את כ"ק האדמו"ר הרה"ק המהרי"ד מלעלוב זי"ע | האדמו"ר, שהיה דמות פלאים של עבודה שבלב ואהבת ישראל, נסתלק בפתע פתאום בשעות הצהריים והותיר חלל עצום ודאבון לב בקרב כל בית ישראל | מסע ההלוויה יוצא כעת מבית מדרשו בירושלים לעבר הר הזיתים, כאשר המוני המלווים מבכים את האבידה הגדולה של צדיק אמת | צפו בשידור חי (דיין האמת)

