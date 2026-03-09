בבני ברק הלך לעולמו הרב דוד דהן ז"ל בגיל צ"ד שנים. רבי דוד דהן אחד מהדמויות הוותיקות בעיר בני ברק בעשרות השנים האחרונות.

רבי דוד ז"ל עלה לארץ בשנת תשי"ד והתגורר במגדל העמק כשהייתה עיירה קטנה, עוד כשהגיע הביע את חפצו לחנך את ילדיו בחינוך על טהרת הקודש ושלחם ללמוד בבני ברק ובירושלים כשהם ילדים רכים ושיכנם בפנימיות. דבר זה עלה לו בפת לחמו שכן גזברי העיר "דאגו" לגזול ממנו את עבודתו עקב כך שלא שלח את ילדיו למוסדות החינוך החילוניים בעיר. עם זאת לא חת מאיש והמשיך בדרכו בהקפדה על חיי תורה וחינוך טהור לילדיו.

באותה תקופה דאגו השלטונות להשתיק את חיי התורה ולהגביר את פריקת העול מתורה ומצוות. המנוח היה נלחם בכל כוחו בראשי ופרנסי העיר, הקים במו ידיו בתי כנסת, מקוואות ושיעורי תורה.

הגרי"ד גרוסמן סיפר לא אחת כי כשהגיע למגדל העמק הקהילה הדתית סירבה לקבלו מפני חזותו שהיתה זרה להם. וכן פרנסי העיר שדחו אותו מחשש שרוצה להשפיע על הבחירות בעיר. הדברים הגיעו לידי כך שיום אחד הוא מגלה שהעירייה דאגה לפנות את תכולת הדירה שלו לרחוב והזהירה לבל יסכימו להשכיר לו שום דירה בעיר, המנוח קם והחליט לנהל מלחמה מול העירייה, פינה את ביתו עבור הרב, ומאותו זמן עבר מקהילה לקהילה ומבית כנסת לבית כנסת ודאג שהרב ימסור שם שיעורים, כבעל מעמד בקהילה הצליח להחדיר את נוכחותו של הגרי"ד גרוסמן בראשית דרכו במגדל העמק.