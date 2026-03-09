כיכר השבת
דרכי בני ברק אבלות: הלך לעולמו רבי דוד דהן ז"ל, ממקימי קהילת "אהל אברהם" 

רבי דוד דהן ז"ל הלך לעולמו בגיל צ"ד שנים | במשך השנים פעל להקמת בתי כנסת, מקוואות ושיעורי תורה, ובהמשך עבר לבני ברק שם היה ממקימי קהילת "אהל אברהם" | הותיר אחריו משפחה ענפה של רבנים ותלמידי חכמים (דיין האמת)

ב הלך לעולמו הרב דוד דהן ז"ל בגיל צ"ד שנים. רבי דוד דהן אחד מהדמויות הוותיקות בעיר בני ברק בעשרות השנים האחרונות.

רבי דוד ז"ל עלה לארץ בשנת תשי"ד והתגורר במגדל העמק כשהייתה עיירה קטנה, עוד כשהגיע הביע את חפצו לחנך את ילדיו בחינוך על טהרת הקודש ושלחם ללמוד בבני ברק ובירושלים כשהם ילדים רכים ושיכנם בפנימיות. דבר זה עלה לו בפת לחמו שכן גזברי העיר "דאגו" לגזול ממנו את עבודתו עקב כך שלא שלח את ילדיו למוסדות החינוך החילוניים בעיר. עם זאת לא חת מאיש והמשיך בדרכו בהקפדה על חיי תורה וחינוך טהור לילדיו.

באותה תקופה דאגו השלטונות להשתיק את חיי התורה ולהגביר את פריקת העול מתורה ומצוות. המנוח היה נלחם בכל כוחו בראשי ופרנסי העיר, הקים במו ידיו בתי כנסת, מקוואות ושיעורי תורה.

הגרי"ד גרוסמן סיפר לא אחת כי כשהגיע למגדל העמק הקהילה הדתית סירבה לקבלו מפני חזותו שהיתה זרה להם. וכן פרנסי העיר שדחו אותו מחשש שרוצה להשפיע על הבחירות בעיר. הדברים הגיעו לידי כך שיום אחד הוא מגלה שהעירייה דאגה לפנות את תכולת הדירה שלו לרחוב והזהירה לבל יסכימו להשכיר לו שום דירה בעיר, המנוח קם והחליט לנהל מלחמה מול העירייה, פינה את ביתו עבור הרב, ומאותו זמן עבר מקהילה לקהילה ומבית כנסת לבית כנסת ודאג שהרב ימסור שם שיעורים, כבעל מעמד בקהילה הצליח להחדיר את נוכחותו של הגרי"ד גרוסמן בראשית דרכו במגדל העמק.

המנוח ז"ל היה איש זריז ופיקח, והיתה דרכו לפעול בצורה נמרצת לכל דבר ועניין גם בענייני חולין ובעיקר בענייני קדושה, לאחר שנים ארוכות עבר לעיר התורה בני ברק לאחר שנפשו איוותה לגור בעיר תורה בין חכמים וסופרים. לפרנסתו עבד שנים ארוכות בעיריית בני ברק כשאת ילדיו הוא מחנך להקפדה בקלה כבחמורה, ולפעול בכח ומרץ להגדיל תורה ולהאדירה בכל העת.

השתייך לקהילת "אהל אברהם" של בני התורה הספרדים במערב העיר, ועוד לפני כ-30 שנה עם הקמת הקהילה במבנים ארעיים דאג להקצאה מסודרת עבור בית הכנסת, דבר שאיש לא היה מעלה על הדעת בבני ברק של אותם שנים. רבים הם בתי המדרשות שהקים וביסס מהונו ואונו, בהם בית הכנסת המיתולוגי "קארו" ברמת אהרון, בו כיהן גיסו הגר"ש מלכה זצ"ל כרב בית הכנסת.

בניו אף הם הלכו בדרכו כשהם פועלים להקים ולהרבות תורה, בנו הרב ניסים דהן, היה מצעירותו מהפעילים הבולטים של תנועת ש"ס וכיהן כח"כ ושר מטעם המפלגה. בנו הגאון רבי מאיר דהן נשיא הישיבה הגדולה תפארת הלוי - אלעד, וראש מוסדות "נהורא דאורייתא", בנו הרב אליהו דהן. חתניו ונכדיו מכהנים כראשי כוללים, וכל משפחתו הענפה כולם בני תורה זרע ברך ה'.

גדולה האבידה לבניו ומכריו, נלקח לבית עולמו לאחר יסורים מרים ביום חמישי האחרון כשההלוויה מתקיימת מיד עם עשרות בודדות של אנשים כפי הוראות פיקוד העורף.

יושבים שבעה בבנין מוסדות "נהורא דאורייתא" אצל בנו הגאון רבי מאיר דהן, רחוב רבי יהודה הנשיא 34 אלעד.

