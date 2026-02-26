כיכר השבת
כוחות חירום הוזעקו

בעיר החרדית: עלה למנוף גבוה ופונה עם סולמות וחבלים לבית חולים

גבר בן 45 חש ברע בהיותו בתוף מנוף גבוה באתר בנייה בעיר החרדית בני ברק | חובשים ופרמדיקים הגיעו אליו עם סולמות וחילצו אותו באמצעות חבלים. לאחר מכן פונה לבית החולים כשמצבו יציב (בארץ)

(צילום: תיעוד מבצעי מד"א)

אל בית החולים מעייני הישועה, בעיר החרדית , פונה היום (חמישי), בשעות אחר הצהרים, גבר כבן 45, מפעיל עגורן, לאחר שחש ברע בהיותו בתוך מנוף באתר בנייה.

זה קרה בסביבות השעה 15:30 אחר הצהרים. המפעיל שהה בתוך העגורן ולא חש בטוב. לאחר שהגיע דיווח לכוחות החירום, מיהרו אליו חובשים ופרמדיקים בסולמות והעניקו לו טיפול רפואי ראשוני. בהמשך לוחמי אש חילצו אותו באמצעות חבלים.

"סיפרו לנו שבתא המנוף ישנו גבר שחש ברע", סיפר חובש מד"א דוד הלל. "הגענו לקומה העליונה של אתר הבנייה ומשם יצאנו למנוף ועלינו בסולמות עוד מספר קומות עד שהגענו למטופל, הוצאנו אותו מהתא וביצענו בדיקות רפואיות.

(צילום: תיעוד מבצעי מד"א)

"לאחר שייצבנו את מצבו, לוחמי האש חילצו אותו באמצעות חבלים, הכנסנו אותו לניידת טיפול הנמרץ ופינינו אותו לבית החולים כשמצבו יציב".

ישראל מאיר מאמו ושימי ברוורמן, חובשי הצלה, שיחזרו: "כשהגענו לאתר הבנייה, הכווינו אותנו לעגורן, שם מצאנו את המפעיל, לאחר שחש ברע במהלך עבודתו. יחד עם חובשים ופראמדיקים של הצלה ומד"א, הענקנו לו טיפול רפואי ראשוני, ויחידת להב"ה מחלצים אותו, והוא יפונה להמשך קבלת טיפול רפואי בבית החולים".

