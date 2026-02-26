אל בית החולים מעייני הישועה, בעיר החרדית בני ברק, פונה היום (חמישי), בשעות אחר הצהרים, גבר כבן 45, מפעיל עגורן, לאחר שחש ברע בהיותו בתוך מנוף באתר בנייה.

זה קרה בסביבות השעה 15:30 אחר הצהרים. המפעיל שהה בתוך העגורן ולא חש בטוב. לאחר שהגיע דיווח לכוחות החירום, מיהרו אליו חובשים ופרמדיקים בסולמות והעניקו לו טיפול רפואי ראשוני. בהמשך לוחמי אש חילצו אותו באמצעות חבלים.

"סיפרו לנו שבתא המנוף ישנו גבר שחש ברע", סיפר חובש מד"א דוד הלל. "הגענו לקומה העליונה של אתר הבנייה ומשם יצאנו למנוף ועלינו בסולמות עוד מספר קומות עד שהגענו למטופל, הוצאנו אותו מהתא וביצענו בדיקות רפואיות.