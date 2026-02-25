כיכר השבת
מרדף בין המדפים

תיעוד דרמטי: הנהג הנמלט ברח לתוך הספורמרקט אחרי התאונה

החשוד ניסה לברוח מהשוטרים בכביש, ובינתיים ביצע תאונה עצמית והתנגש עם רכבו בקיר. לאחר מכן נמלט לתוך סופרמרקט וניסה להתחבא. השוטרים דלקו אחריו ושם תפסו אותו | צפו ברגעי המעצר (בארץ)

| צילום: צילום: דוברות המשטרה
(צילום: דוברות המשטרה)

נהג בן 32, תושב כפר בדרום הארץ, נעצר בידי סיירת האופנועים הארצית של משטרת ישראל - לאחר שביצע תאונה חריגה וניסה להימלט לתוך סופרמרקט.

זה קרה, כך מסרה המשטרה הערב (רביעי) במהלך פעילות מבצעית נחושה שביצעו סיירי סיירת האופנועים הארצית (דרום) בכביש 31.

הסיירים סימנו בשלב מסוים לנהג, שישב בתוך רכב לבן, לעצור בצד הדרך. אלא שהנהג לא שעה לקריאתם והחל לנסות לברוח מהמקום.

שוטרי סיירת האופנועים לא המתינו בצד ופתחו במרדף אחריו. במהלך המרדף, הנהג ביצע תאונה עצמית, פגע בקיר ונמלט לסופר בסמוך.

הסיירים הצליחו לאתר את החשוד בין המדפים ולעצור אותו בתוך מתחם הסופר. משם הוא נלקח ישירות לחקירה במשטרה.

בבדיקה נמצא כי החשוד (32 כפר בדרום) פסול לנהיגה בפעם הרביעית. לאחר חקירה בפני בוחני התנועה נכלא החשוד ורכבו הושבת.

"בימים אלה ובמסגרת המלחמה העיקשת לבלימת הקטל בכבישים. מתקיים מבצע משותף של אגף התנועה והרלב"ד- מבצע מחויבים לחיים: תוכנית לאומית משולבת למאבק בקטל בדרכים - במסגרתה נוספו ניידות תנועה הפועלות בכבישי ישראל", מסרה המשטרה.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר