תיעוד דרמטי: הנהג הנמלט ברח לתוך הספורמרקט אחרי התאונה

נהג בן 32, תושב כפר בדרום הארץ, נעצר בידי סיירת האופנועים הארצית של משטרת ישראל - לאחר שביצע תאונה חריגה וניסה להימלט לתוך סופרמרקט.

זה קרה, כך מסרה המשטרה הערב (רביעי) במהלך פעילות מבצעית נחושה שביצעו סיירי סיירת האופנועים הארצית (דרום) בכביש 31. הסיירים סימנו בשלב מסוים לנהג, שישב בתוך רכב לבן, לעצור בצד הדרך. אלא שהנהג לא שעה לקריאתם והחל לנסות לברוח מהמקום. שוטרי סיירת האופנועים לא המתינו בצד ופתחו במרדף אחריו. במהלך המרדף, הנהג ביצע תאונה עצמית, פגע בקיר ונמלט לסופר בסמוך.

הסיירים הצליחו לאתר את החשוד בין המדפים ולעצור אותו בתוך מתחם הסופר. משם הוא נלקח ישירות לחקירה במשטרה.

בבדיקה נמצא כי החשוד (32 כפר בדרום) פסול לנהיגה בפעם הרביעית. לאחר חקירה בפני בוחני התנועה נכלא החשוד ורכבו הושבת.

"בימים אלה ובמסגרת המלחמה העיקשת לבלימת הקטל בכבישים. מתקיים מבצע משותף של אגף התנועה והרלב"ד- מבצע מחויבים לחיים: תוכנית לאומית משולבת למאבק בקטל בדרכים - במסגרתה נוספו ניידות תנועה הפועלות בכבישי ישראל", מסרה המשטרה.