עם פתיחתה של הישיבה החגיגית בהשתתפותו של ראש ממשלת הודו נרנדרה מודי בכנסת, אחרי שיו"ר הכנסת אמיר אוחנה נשא דברים ראשונים, עלה ראש הממשלה בנימין נתניהו לדוכן ונשא דברים.

הוא דיבר על המלחמה ברצועת עזה, שכעת נמצאת בהפוגה, על האנטישמיות שמרימה ראש בעולם, וגם שיגר מסר לאיראן - ברקע הדריכות מפני מתקפה אמריקנית אפשרית.

בשלב מסוים בנאום סיפר נתניהו למודי, באנגלית, על הלוחם ארי שפיץ, אחד מהלוחמים שנפצעו קשה ביותר במלחמה ואיבד את רגליו. הוא תיאר איך על אף כל הקושי הכריז ששום דבר לא ישבור אותו. נתניהו הניף את ידו וקרא: "עם ישראל חי".

במהלך הדברים דיבר נתניהו על שיתוף הפעולה בין המדינות. נתניהו רמז: "עשינו ניסים, הגברנו משמעותית את שיתוף הפעולה, על חלק מהדברים לא כדאי לפרט".

עוד אמר נתניהו: "ישראל חזקה יותר מאי פעם, והודו חזקה יותר מאי פעם. אנחנו נשבור את ציר הרשע".

הנאום המלא

ציטוטים נוספים מנאום נתניהו: "ברוך הבא לכנסת. זה תמיד רגע מרגש לכולנו וגם לי. אני חייב להגיד לחברי היקר, אני מאוד שמח על הקשר בין הודו לבין ישראל. ברוך הבא לירושלים. אמרתי חברי, אלה לא רק מילים, אתה יותר מחבר. אתה אח בהרבה מובנים.

"הכפלנו את המסחר, עשינו דברים מאוד גדולים במסגרת שיתוף הפעולה שלנו. ישראל היא מדינה קטנה אבל עם הרבה כוח. אנחנו שני עמים עתיקים. לפני כמעט 80 בא לסיומו המנדט הבריטי. אתם דמוקרטיה ענקית אבל גם פה הדמוקרטיה היא גדולה. אנחנו היום מעמיקים את הברית החזקה הגלויה שיצרנו. יצרנו ברית גלויה. ולא פחות מזה, שתי המדינות שלנו נמצאות בשיא כוחן.

"ישראל חזקה מאי פעם והודו חזקה מאי פעם. אמרתי לראש ממשלת הודו שאני עוקב באופן אישי אחר כל הידיעות שמגיעות מהודו. לגבי הדירוגים וההישגים שלה. אני אומר נרנדה עשה ויחד איתו העם ההודי. ב-12 השנים תחת מנהיגותך יזמת רפורמות, השקעת בבריאות, ברווחה, בחדשנות, בטכנולוגיה. הודו היא מעצמת חלל, אחת הגדולות בעולם. האתגרים אף פעם לא נגמרים אבל הודו בהנהגתך ביססה את מעמדה כאריה אסייתי שמסתער על היעד. עוד צמיחה ועוד שגשוג.

"יש עוד סיבה להערכה העמוקה שאתה זוכה לה בבית הזה ובציבור בישראל. מיד לאחר הטבח הנורא בשבעה באוקטובר, התייצבת בצורה כל כך חדה לצד ישראל. לעולם לא נשכח זאת. אנו יודעים מול מה אנו התייצבנו, אבל רבים בעולם שכחו מהר מאוד. ישראל ניצבה ומתייצבת בחזית אל מול האסלאם הקיצוני. הלבה שפולט הר הגעש של הקנאות הזו מתפשטת במהירות לכל יבשת וכל מדינה. הודו כמו ישראל ידעה פיגועי טרור שגבו את חייהם של חפים מפשע.

"הודו תומכת בישראל וישראל תומכת בהודו. גם במקרים ידועים וגם במקרים פחות ידועים. הודו תומכת בישראל כי היא מבינה שישראל היא קיר מגן מפני הברבריות ובשירות העולם התרבותי. ישראל כמו הודו היא מבצר של דמוקרטיה במרחב פראי. הטבח של השבעה באוקטובר הבהיר כי או שציר הרשע הברברי ישבור אותנו, או שאנו נשבור אותו, ואנו שוברים אותו באמצעות גבורתם של הלוחמים שלנו.

"הכינו את אויבנו שוק על ירך בשבע החזיתות של מלחמת התקומה. אנו שילמנו מחירים יקרים. מלחמת המגן שלנו היא צודקת מאין כמוה. זו מלחמה על האמת ועל עתיד האנושות. בקרב על עתיד האנושות האנטישמיות מרימה את ראשה. גם במאבק הזה מצאנו בך ובהודו ידידי אמת. נבנה יחד ברית ברזל של מדינות שדוגלות במתינות, בקדמה, בכבוד האדם. ברית של מדינות שמקדשות את החיים ומוכנות להילחם נגד אלה שרוצים להחזירנו לברבריות האפלה של ימי הביניים.

"אנו יוצרים צירי פעולה חדשניים בכלכלה, במסחר, בסייבר ובחלל. אנו מפתחים יחד מסדרון ימי ויבשתי שיחבר את הודו לנמל חיפה ומכאן לאירופה. בביקור הזה שלך נרקום הסכמים בתרבות, בחקלאות, בביטחון, בטכנולוגיה ובכלכלה. אנו מעצבים את המציאות. טיפחנו את הקשר בין שני העמים שבכל אחד מהם יש הרבה סקרנות וכישרון".