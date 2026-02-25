( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

ראש ממשלת הודו מודי הגיע היום (רביעי) לביקור היסטורי במליאת הכנסת, שעות ספורות אחרי שנחת בישראל. הוא התקבל בתשואות ובשאגות "מודי מודי" בידי חברי הכנסת. כשיו"ר הכנסת אמיר אוחנה החל לשאת דברים, נטשו חברי האופוזיציה במחאה את האולם - לאחר שהודיעו כי יעשו זאת בשל אי הזמנתו של נשיא העליון עמית לטקס.

הח"כים מהאופוזיציה נטשו, מי ישבו על כסאותיהם? התרגיל של אוחנה באופוזיציה הודיעו עם תחלתה של הישיבה החגיגית כי יחזרו לאולם רק בזמן נאומו של ראש ממשלת הודו עצמו "כדי לכבד את הברית בין המדינות ולהביע את הערכתם להתייצבותו של ראש הממשלה מודי לצד ישראל". הח"כים מהאופוזיציה נטשו, מי ישבו על כסאותיהם?| לפיד למודי: "לא קשור אליך" יוני גבאי | 18:12 נתניהו הניף את ידו: "עם ישראל חי! עשינו ניסים, לא הכל כדאי לפרט" יאיר טוקר | 17:30 מודי אמר בנאומו: "זה כבוד גדול עבורי לעמוד פה מול הבית הזה. אני עושה זאת כראש ממשלת הודו וגם בתור הנציג של תרבות עתיקה. אני מביא ביחד איתי מסר של כבוד ושיתוף פעולה. אני מודה לך אדוני היו"ר על ההזמנה ועל המחווה של הארת הכנסת בצבעי דגל הודו. "קיבלתי את הזכות להיות הראשון שמגיע לבקר בארץ ואני מאוד שמח לחזור לפה. קיבלתי היום חיבוק. אני גם מביא איתי את התנחומים של אנשי הודו על כל חיים שנגדעו בתקיפה של חמאס בשבעה באוקטובר. הודו עומדת עם ישראל בשעה הזו ולתמיד. אין מילה שאפשר להגיד או להסביר רצח של אזרחים. שום דבר לא יכול להצדיק את זה". הוא הוסיף: "הודו תומכת בכל המאמצים שתורמים לשלום, ובכלל זאת בהסכמי אברהם. אנו מכבדים את האומץ שלכם. הדרך לשלום לא תמיד קלה, ויש להביא שלום ויציבות לאזור הזה".

"הרבה יהודים הודים היגרו לישראל. יש לנו קהילה חזקה שגרה פה. הם תורמים לבניית ישראל המודרנית. הם מחזיקים בתוקף בכך שישאל היא מולדתם והודו היא המולדת שלהם. ואנחנו גאים בכך. חברים נכבדים, הקשר של הודו לארץ זו כתוב גם בדם וקורבנות. במהלך מלחמת העולם הראשונה יותר מארבעת אלפים חיילים הודים הקריבו את חייהם באזור הזה".

עוד אמר מודי: "בשנת 2017 במהלך ביקורי בישראל, שתי המדינות החלו בחיזוק הקשר. מאז, הקשר רק התרחב. אנחנו מחויבים אף מעבר לכך. הודו היא הכלכלה הצומחת ביותר בעולם. אנחנו מחויבים להרחיב את ההשקעות ההדדיות. בשנים האחרונות הודו יצרה הסכמים עם אומות אחרות. ההסכמים הבילטראליים שלנו גדלו והתרחבו אבל זה לא משקף את מלוא מגוון האפשרויות".

לדבריו, "הגנה וביטחון זה חלק חשוב מהשותפות שלנו. ישראל לעיתים קרובות מכונה אומת הסטרטאפ. אני מזמין יותר ויותר צעירים ישראלים לטייל בהודו. אני מזמין את כולכם לבקר בהודו ומצפה לכך. מטפלות הודיות ועובדים הודים תורמות למשפחות ולקהילות בישראל, גם בזמנים קשים, כולל שבעה באוקטובר. אנו גאים בהם. גם הודו וישראל הן ציוויליזציות עתיקות. הדמוקרטיות שלנו מתמקדות בעתיד. הקשר החזק שלנו לא רק מבוסס על אינטרסים משותפים אלא תורם ליציבות ולשגשוג. עם ישראל חי".

יו"ר הכנסת אוחנה פתח את הישיבה מוקדם יותר: "זהו כבוד גדול עבורנו לקבל את פני מנהיג הדמוקרטיה הגדולה בעולם: ראש ממשלת רפובליקת הודו, נרנדרה מודי. נמסטה! עבור ראש הממשלה מודי, מנהיגות אינה רק ניהול של מדינה, אלא השראה של אומה. אומה ענקית. ועל פי אמונה זו, הוא שינה את הודו.

"הוא עיצב מחדש את הנוף בהודו בתחומי בריאות הציבור, התעשייה והתשתיות. הוא הניע מהפכה דיגיטלית והביא להתקדמות היסטורית בעוצמתה הכלכלית של הודו. הוא הפך אותה לכלכלה הגדולה הצומחת ביותר על פני כדור הארץ, תוך שיפור חייהם של מאות מיליוני אנשים. בכך, הוא נתן משמעות חדשה למילים 'ג'אי הינד' – תחי הודו!

"במשך למעלה מאלפיים שנה, הודו העניקה ליהודים בית, ובזמן השעות האפלות ביותר שלנו – מקלט. הקהילות היהודיות העתיקות של הודו סייעו בבניית הארץ הזו וממשיכות להעשיר אותה בתרבות, במטבח ובחום ההודיים. היחסים הדיפלומטיים בין שתי המדינות כוננו מוקדם, אך היו אלה שני ראשי הממשלה, מודי ונתניהו, שיצרו שותפות אסטרטגית אמיתית".

אוחנה המשיך: "בשנת 2017 מודי עשה היסטוריה כראש ממשלת הודו הראשון שביקר בישראל. זכיתי, בהזמנתו של ראש הממשלה נתניהו, לפגוש אותו כחבר כנסת צעיר. כיום, זכות גדולה היא לי, כיו"ר הכנסת, לקבל את פניו כראש ממשלת הודו הראשון שנואם בפני הכנסת – ועושה שוב היסטוריה. בין לבין, שיתוף הפעולה העמיק בכל תחום, ובמיוחד בתחומי הביטחון והטכנולוגיה. כפי שאמרת, ראש הממשלה, "טכנולוגיה מניבה את התועלת הגדולה ביותר כאשר היא משותפת".

עוד אמר: "החברות בין שתי האומות שלנו עמדה במבחן המאבק המשותף שלנו בטרור. לאחר טבח השבעה באוקטובר ראש הממשלה מודי היה מהמנהיגים הראשונים שגינו את זוועות החמאס ועמדו באחווה לצידם של אזרחי ישראל. ממש כפי שאנו עמדנו לצידה של הודו בשעותיה הקשות לאחר פיגוע הטרור במומבאי בשנת 2008 ובפאהלגם בשנה שעברה. שני העמים שלנו נאלצים להילחם בטרור – ושניהם בעזרת השם ימשיכו לנצח.

"בשבוע הבא, יחולו חג פורים היהודי וחג ההולי ההודי. צבעים ימלאו את האוויר כאשר שני העמים שלנו יחגגו את ניצחון האור על החושך. שני עמינו יכריזו על אותה אמת נצחית: התקווה תמיד מנצחת. ההמנון הלאומי שלנו נקרא התקווה. אדוני ראש הממשלה, כינית את מערכת היחסים בין הודו לישראל 'שותפות של תקווה'. תקווה היא סימן ההיכר של הקשר ביננו. מאז אמש בניין הכנסת הואר בצבעי דגל הודו. מי ייתן והאור המאחד את ירושלים וניו דלהי יאיר את עמינו ויהיה מגדלור לעולם".