רגעים חריגים, ויש שיאמרו מביכים, התרחשו הערב (רביעי) במליאת הכנסת, בזמן ביקורו של ראש ממשלת הודו מודי - כאשר חברי כנסת מהאופוזיציה עזבו את האולם ובמקומם ישבו על מקומותיהם ח"כים לשעבר.

זה קרה ברקע ביקורת חריפה מצד סיעות האופוזיציה על כך שנשיא בית המשפט העליון יצחק עמית לא הוזמן לישיבה. הם הודיעו מבעוד מועד שיחרימו את הישיבה. לאחר ביקורת ציבורית הודיעו שיכנסו למליאה לנאום של ראש ממשלת הודו.

מיש עתיד וישראל ביתנו נמסר עם תחילת הישיבה: "לאור החלטתו המבזה של אמיר אוחנה להחרים את נשיא ביהמ״ש העליון השופט עמית ולא להזמינו לישיבה החגיגית עם ראש ממשלת הודו, בניגוד לכל נוהל מקובל, הוחלט לעמוד בהחלטה לצאת מהמליאה כדי לא להיות שותפים להחרמה. אנו נשוב לנאומו של ראש ממשלת הודו כדי לכבד את הברית בין המדינות ולהביע את הערכתם להתייצבותו של ראש הממשלה מודי לצד ישראל״.

מכחול לבן לעומת זאת נמסר: "למרות הפרובוקציה של יו"ר הכנסת אוחנה שנועדה לשרת אותו בפריימריז, סיעת כחול לבן תתייצב לנאום ראש ממשלת הודו מודי שהוא מהמנהיגים הבינלאומיים החשובים ביותר וידיד אמת של ישראל. כמחאה על הפגיעה בנשיא בית המשפט העליון - לא נשתתף בנאומו של יו"ר הכנסת ולאחר מכן ניכנס ונכבד את ראש ממשלת הודו כפי שראוי. בממשלה הבאה הקיצוניות תיעצר ונוציא את ישראל לדרך של הסכמות במקום חרמות. אני קורא לכל חבריי לאופוזיציה לפעול כמונו ולא להוסיף על החטא של אוחנה פשע שיעשה נזק למדינה".

בפועל כאמור, בעת שהחל אוחנה את דבריו, אחרי שקיבל בברכה את מודי, עזבו חברי כנסת מהאופוזיציה את מקומם - ובמקומם התיישבו על כסאותיהם חברי כנסת לשעבר, בתרגיל שתואם מראש בידי יו"ר הכנסת אמיר אוחנה. בין הח"כים לשעבר נמנו אורן חזן, יהודה גליק, אסנת מרק ועוד.

בהמשך, בעת שנשא נתניהו את נאומו, נכנסו לאולם חברי הכנסת של כחול לבן - בניגוד לחרם שעליו הכריזו חבריהם.

כשיו"ר הכנסת יאיר לפיד עלה לנאום לצד מודי, התייחס לנטישת האופוזיציה ואמר: "מה שקרה כאן היום אינו קשור אליך. המדינה כולה בישראל מעריכה את המנהיגות שלך, את החברות שלך, שהיית לצידנו בזמנים קשים. תודה שהגעת לכאן".