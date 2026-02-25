הנשיא הרצוג בנחיתה| צילום: צילום: איתי בית און
נשיא המדינה יצחק הרצוג, נחת הבוקר (רביעי) באדיס אבבה בירת אתיופיה, והחל את ביקורו הממלכתי במדינה.
עם נחיתתו, התקבל הנשיא על ידי שר החוץ של אתיופיה, ד״ר גדעון טימותאוס ושגריר ישראל באתיופיה, ד״ר אברהם נגוסה בטקס קבלת פנים ממלכתי שנערך בשדה התעופה.
בהמשך היום, צפוי הנשיא הרצוג להיפגש עם נשיא אתיופיה, תאיה אצקה-סלאסה, ראש ממשלת אתיופיה וחתן פרס נובל לשלום, ד״ר אבי אחמד עלי ועם הנהגת הקהילה היהודית המקומית.
יצוין כי הרצוג צפוי לחזור לישראל כבר במהלך היום וביקורו באתיופיה יסתיים פחות מ-10 שעות מאז שנחת במדינה.
