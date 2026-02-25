כיכר השבת
יחזור כבר בצהריים

מלחמה עם איראן? הנשיא הרצוג נחת לביקור ממלכתי באדיס אבבה | צפו בתיעוד

הנשיא הרצוג החל ביקור ממלכתי באתיופיה | במהלך היום הוא ייפגש עם נשיא המדינה, ראש הממשלה והקהילה היהודית | הביקור יימשך פחות מ-10 שעות (מדיני)

הנשיא הרצוג בנחיתה
הנשיא הרצוג בנחיתה| צילום: צילום: איתי בית און
הנשיא הרצוג בנחיתה (צילום: איתי בית און)

, נחת הבוקר (רביעי) באדיס אבבה בירת אתיופיה, והחל את ביקורו הממלכתי במדינה.

עם נחיתתו, התקבל הנשיא על ידי שר החוץ של אתיופיה, ד״ר גדעון טימותאוס ושגריר ישראל באתיופיה, ד״ר אברהם נגוסה בטקס קבלת פנים ממלכתי שנערך בשדה התעופה.

בהמשך היום, צפוי הנשיא הרצוג להיפגש עם נשיא אתיופיה, תאיה אצקה-סלאסה, ראש ממשלת אתיופיה וחתן פרס נובל לשלום, ד״ר אבי אחמד עלי ועם הנהגת הקהילה היהודית המקומית.

יצוין כי הרצוג צפוי לחזור לישראל כבר במהלך היום וביקורו באתיופיה יסתיים פחות מ-10 שעות מאז שנחת במדינה.

(צילום: חיים צח/לע״מ)
(צילום: חיים צח/לע״מ)
(צילום: חיים צח/לע״מ)
(צילום: חיים צח/לע״מ)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (55%)

לא (45%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בפוליטי מדיני:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר