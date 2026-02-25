יחזור כבר בצהריים מלחמה עם איראן? הנשיא הרצוג נחת לביקור ממלכתי באדיס אבבה | צפו בתיעוד הנשיא הרצוג החל ביקור ממלכתי באתיופיה | במהלך היום הוא ייפגש עם נשיא המדינה, ראש הממשלה והקהילה היהודית | הביקור יימשך פחות מ-10 שעות (מדיני)

יג יוני גבאי כיכר השבת | 07:02