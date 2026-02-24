כיכר השבת
נמנעה המבוכה הדיפלומטית מול הודו? האופוזיציה שוקלת להשתתף בדיון המיוחד

למרות שבאופוזיציה איימו להשאיר את המליאה ריקה במהלך נאומו של ראש ממשלת הודו מודי, בעקבות אי-הזמנתו של נשיא העליון עמית לאירוע, הערב דווח כי באופוזיציה שוקלים מחדש את השתתפותם בדיון | מחר תתכנס ישיבת ראשי סיעות האופוזיציה לשם קבלת החלטה סופית בסוגייה (פוליטי)

מליאת הכנסת (צילום: דני שם טוב, דוברות הכנסת)

אחרי שבאופוזיציה איימו להשאיר את המליאה ריקה במהלך נאומו של ראש ממשלת הודו נרנדרה מודי, בעקבות אי-הזמנתו של נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית לאירוע, באופוזיציה שוקלים מחדש את השתתפותם בדיון המיוחד לכבוד מודי מחר בכנסת.

לפי הדיווח הערב (שלישי) בכאן חדשות, ייתכן שבקרב חברי הכנסת באופוזיציה יהיו מי שיסכימו להשתתפות מוגבלת בכינוס המיוחד. מחר תתכנס ישיבת ראשי סיעות האופוזיציה לשם קבלת החלטה סופית בסוגייה.

ראש האופוזיציה יאיר לפיד אף פרסם הערב פוסט בחשבון ה-X שלו ובו בירך את מודי לקראת הגעתו ארצה: "כל ישראל מתרגשת לקבל את פניו של ראש הממשלה מודי מחר. הוא חבר אמת של ישראל", כתב והוסיף: "מערכת היחסים בין ישראל להודו היא לא רק אסטרטגית, אלא גם ידידות עמוקה בין שתי אומות". 

כזכור, בימים האחרונים איימו באופוזיציה להשאיר את המליאה ריקה במהלך נאומו של מודי, בעקבות אי-הזמנתו של נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית לאירוע. יו"ר הכנסת אמיר אוחנה, שהחליט שלא להזמין את הנשא עמית, הבהיר כי נערך מראש למנוע פגיעה תדמיתית בביקור. "אל תדאגי, אני מבטיח לך שראש הממשלה מודי לא ידבר בפני מליאה חצי ריקה", אמר אוחנה לח"כ מירב בן ארי.

כפי שדיווחנו, אוחנה התכוון להזמין חברי כנסת לשעבר במטרה שיתפסו את מקומותיהם של חברי האופוזיציה המחרימים. זאת, במטרה להציג לראש ממשלת הודו תמונה של מליאה מלאה ללא כיסאות ריקים. 

