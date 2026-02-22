המתח עם היועמ"שית מגיע לשיא חדש: נטשה בזעם את ישיבת הממשלה

שוב המתח בין היועצת המשפטית לממשלה לשר הממשלה מגיע להתפרצות, כאשר היועצת גלי בהרב-מיארה, החליטה לפני זמן קצר (ראשון) לנטוש בזעם את ישיבת הממשלה.

בישיבת הממשלה עסקו הבוקר גם בפרשת הרוגלות ולדיון הוזמנו היועצת המשפטית לממשלה ופרקליט המדינה.

היועצת דרשה להכניס לדיון גם את ראש אח"מ בועז בלט שהיה מעורב בפרשה, אך השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר סירב לכך.

בשל בלימת כניסתו של בועז בלט, על ידי בן גביר, היועצת ופרקליט המדינה, החליטו לעזוב את הדיון בזעם.

כזכור בשבוע שעבר דווח, כי תנ״צ מוטי שיף, סגן ראש אח"מ, טען כי נכון היה לזמן לעדות בפרשת הפצ"רית לשעבר יפעת תומר ירושלמי את היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה.

לפי הדיווח, של מיכאל שמש, שיף התייחס לכך שהיעוץ המשפטי לממשלה הוטעה על ידי הפצר"ית ואנשיה בנושא הבדיקה על הדלפת הסדרטון משדה תימן, ואמר כי "היה נכון לזמן את היועמ״שית לעדות, היא היתה ׳מרומה׳ בתיק״.

את הדברים אמר שיף, לפי הדיווח, ברקע ההחלטה של המפכ"ל לעכב את סיום החקירה ולהעביר את התיק לבחינת היועצת המשפטית של משרד המשפטים יעל קוטיק.

משטרת ישראל הגיבה לדיווח: "מדובר ברכילות, מכיוון שס' ר' אח"מ לא היה חלק מצוות החקירה ולא נחשף לחומרי החקירה, כמו כן, לא השתתף בדיון כל שהוא בנושא. לכן ייחוס הדברים, נראה תמוה ומעניין איזה אינטרס הידיעה משרתת".

ביום שלישי לפני יותר משבועיים עדכנה המשטרה כי צוות החקירה אשר חקר את פרשת הפ"צרית לשעבר - פרשת הדלפת הסרטון מהאירוע בשדה תימן, סיים את פעולות החקירה העיקריות. חומרי החקירה יועברו בהוראת המפכ"ל ליועמ"שית משרד המשפטים יעל קוטיק, ולא ליועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה.

המפכ"ל נפגש עם ראש אגף החקירות והמודיעין (אח"מ) ניצב בועז בלט ועם צוות החקירה, אשר סקרו בפניו את הממצאים שעלו בחקירה. לפי הודעת המשטרה, "המפכ"ל בחן סוגיות עקרוניות שונות וקיבל מידי צוות החקירה את ההסברים הנדרשים". במשטרה הדגישו כי "בניגוד לפרסומים השגויים, המפכ"ל לא התערב בעבודת החקירה".

עוד נמסר כי "נוכח העובדה שמדובר בפרשה בעלת רגישות ציבורית גבוהה ומתוקף אחריותו הציבורית של המפכ"ל ועל מנת לחזק את אמון הציבור, המפכ"ל סבור כי נכון לאפשר לגורם מקצועי בכיר נוסף, חיצוני למשטרה, לבחון את מכלול פעולות החקירה שנעשו, כמקובל בחקירות מסוג זה וכפי שנקבע בהחלטת בג"צ. גורם כזה כידוע, לא מונה עד כה".

בעקבות כך, הודיעה המשטרה כי "לאור הנסיבות המיוחדות שנוצרו ובשים לב לעובדות שהתבררו במהלך החקירה עד כה, הנחה המפכ"ל את יועמ"ש המשטרה לעדכן את יועמ"ש משרד המשפטים בתמונת המצב העובדתית שעלתה בחקירה, ככל שהיא רלוונטית לסוגיית ניגוד העניינים, על מנת שהנושא יבחן על בסיס המצב העובדתי המעודכן.

"בהתאם לחוות הדעת שתתקבל ע"י יועמ"ש משרד המשפטים, יועבר חומר החקירה לגורם בדיקה מוסמך, חיצוני למשטרה, אשר יוכל לבחון את ממצאי החקירה ואת המשך ההליכים בתיק, בכלל זה את הצורך בביצוע השלמות חקירה, זימון עדים וחשודים נוספים ולחילופין הגשת כתבי אישום נגד החשודים שיימצאו רלוונטיים".