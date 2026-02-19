בתחילת השבוע נאם חבר הכנסת לשעבר נפתלי בנט בוועדת הנשיאים של הארגונים היהודיים באמריקה. ואמר כי בכוונתו להוביל את ישראל אל הפרק הבא שלה והוא לא יישב עם הנהגה שכשלה, אך בכנס שנערך אמש (רביעי) באפרת בנט כבר זימר זמירות אחרות.

בנט השתתף בכנס פעילים ביישוב אפרת בגוש עציון, יישוב שרובו משתייך לציבור הדתי לאומי היותר אלטיסטי ופחות 'סמוטריצ'י'.

בהקלטות שנחשפו ב'כיפה' אמר בנט על השותפה הבכירה שלו לשעבר איילת שקד: ""איילת צריכה להחליט איפה היא רוצה להיות".

לאחר מכן עבר להתייחס לשר בן גביר ואמר לקהל שהיה במקום: "לא מחרים אותו, אבל הוא פשוט אדם נורא נורא לא רציני. אני יודע שלא מדברים על זה, אבל ליצנות זה לא תחליף לרצינות".

"בסוף", הוסיף בנט, "אני מסתכל על תוצאות. הרי אני הייתי מנכ"ל חברה הרבה שנים, אם איש המכירות שלי - המכירות היו צונחות ב-40 אחוז, והיה מספר לי בטיק טוק, שהוא שונא שמאלנים והוא רב עם גלי בהרב מיארה, עדיין הייתי מפטר אותו. אז מי שהוא כושל הוא צריך לפטר אותו".

על יריבו המר השר בצלאל סמוטריץ', הוא פרגן יותר ואמר לפעילים: "סמוטריץ' היום הוא מאוד לוחמני, אבל הוא יודע לעבוד".

בנט סיפר על החרם שהוא עובר בציבור הדתי לאומי בגלל סמוטריץ': "אני מקווה, ואחת הסיבות שאני מסתובב בציונות הדתית, זה כדי שפוסט בחירות יהיה עליהם לחץ מאוד גדול להפסיק את החרם עלינו. מה קרה? למה אתם לא יכולים לשבת איתנו? יש היום חרם".

על הקמת הממשלה עם הערבים מה שהוביל לחרם עליו אמר בנט: "קיבלתי את ההחלטה להקים ממשלה. הזמנתי גם את הליכוד פנימה אבל גם את סמוטריץ'. אם סמוטריץ' היה בא, לא היה צורך להישען על מפלגה ערבית. אבל הוא העדיף שאני אשען על מפלגה ערבית, ואז הוא יוכל להתעצבן על זה, מאשר לבוא ולהיות חלק מהפתרון. אז צריך לשבור את החרם הזה".

יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן הגיב לפרסום וכתב ברשתות: "אסור להתחבר לנתניהו בשום תנאי ובשום נסיבות", לפיד שיתף את הציוץ, וכתב "מסכים".

כזכור וכפי שדווח, ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיב לדבריו של בנט שלא ישב עמו, בפוסט קצר באינסטגרם, נתניהו שיתף צילום מסך מפוש של Ynet, שדיווח על אמירת בנט, והגיב: "טוב שאתה מבין שמי שירכיב גם את הממשלה הבאה הוא ראש הממשלה נתניהו".

עוד הגיב נתניהו ותקף את בנט: "⁠הממשלה היחידה שאתה תקים אם תוכל, תהיה בשותפות עם תומכי הטרור והאחים המוסלמים בדיוק כפי שעשית בעבר".

בנט נגד החרדים

בנט ממשיך לרדוף את הציבור החרדי בתקווה כנראה שכך יצליח לקבל קולות אחרי שהקדנציה הקודמת שלו הסתיימה בתבוסה בבחירות.

אתמול הוא פרסם פוסט ארוך נגד החינוך החרדי, תוך האשמות שווא, הכללות והתעלמות מההישגים המרשימים שלהם זוכים התלמידים החרדים.

"הגיעה השעה למהפכה", מכריז בנט, "להפסיק לממן בתי ספר חרדים שמחנכים נגד המדינה, נגד הצבא ונגד כולנו".

בנט ממשיך וכותב: "המדינה הזדעזעה כשהמונים תקפו חיילות בלב בני ברק. הציבור גם רותח מזעם בגלל שצעירים חרדים לא משרתים ולא נכנסים תחת האלונקה. כולם דורשים גיוס מלא ומיידי של צעירים חרדים.

"אבל האמת היא ששורש כל הבעיות הללו הוא החינוך: ישראל מממנת מערכת חינוך חרדית שמחנכת את התלמידים להיות נגד צה"ל, נגד הציונות ונגד ערכי מדינת ישראל. זו הנקודה".

בנט מציג "שלוש עובדות" בפוסט שלו: "עובדה ראשונה: שליש מתלמידי כיתה א' היהודים בישראל לומדים בבתי ספר חרדים המסיתים נגד הציונות ונגד השירות. התוצאה: "נמות ולא נתגייס". עובדה שנייה: תלמידי החינוך החרדים אינם לומדים אנגלית, מתמטיקה, פיזיקה וכימיה. התוצאה – אין להם את הכלים הנדרשים להשתלב בעולם של המאה ה-21. עובדה שלישית: את תלמידי החינוך החרדי מלמדים לקדש את הערך של אי יציאה לעבודה. התוצאה: המוני חרדים שאינם עובדים, אינם משלמים מסים, ואינם תורמים לכלכלה. הם חיים על חשבוננו, פשוטו כמשמעו".

לפי בנט, "העיוות המטורף הזה הרסני לילדים החרדים: הוא גוזר עליהם חיים של עוני, בורות, תלות בקצבאות, איבה לצה"ל, שנאה למדינה וניתוק מהחיים הישראלים. זה כל כך לא הוגן כלפיהם! העיוות המטורף הזה הרסני לכלל הישראלים: הוא גוזר עלינו נטל מס גבוה מאד, נטל שירות גבוה והידרדרות מתמדת של השירותים שאנחנו מקבלים מהמדינה. העיוות המטורף הזה יוצר "מדינה-בתוך-מדינה" אשר לה חוקים משלה. היא לא משרתת את הטוב הכללי והיא מנצלת את משאביה של המדינה כדי להרוס את המדינה.

"ובקיצור: ישראל מתאבדת. המדיניות שאותה הממשלה הנוכחית מקדמת היא בלתי שפויה והיא מובילה לאסון בלתי נמנע. הטיטאניק שטה לעבר הקרחון שיטביע אותה.

"למה כל זה קורה? נתניהו הרי לא מטומטם. הוא מבין מצוין את הבעיה. אבל שרידותו הפוליטית קודמת אצלו לטובת המדינה. מכיוון שהוא תלוי לחלוטין במפלגות החרדיות, הוא נכנע להן ומקדם מדיניות אנטי לאומית ואנטי ציונית אשר ההשלכות שלה ידועות, ברורות וקטסטרופליות".

לאחר הטחת האשמות, בנט עובר ל"פתרון" שהוא מציע: "מה עושים? מה אני אעשה בחודש הראשון שלי כראש ממשלה? אפסיק לממן בתי ספר שמחנכים נגד השירות בצה"ל ונגד המדינה, או שמונעים קבלת תלמידים בני עדות המזרח. לא אתן שקל למוסדות חינוך שמונעים מהילדים את מקצועות היסוד הנדרשים לאזרח תורם בישראל. אפתח עוד ועוד בתי ספר מעולים של חינוך ממלכתי-חרדי (ממ"ח) אשר מכבד את ערכי התורה אבל מלמד גם אנגלית, מדעים, מתמטיקה ואזרחות.

"ילדי ישראל ילמדו גם איינשטיין וגם הרמב"ם. אושיט יד לחרדים שמבקשים להשתלב בחברה, בכלכלה, במדינה ובעולם. אוודא שתלמידי ישיבות מחוננים יוכלו ללמוד ברווחה וכבוד. אשמור מכל משמר על התורה ועל זהותה היהודית של ישראל. לא אשנא ולא אדכא את אחינו החרדים. כן אדרוש מהם ללמוד, לעבוד ולשרת. כמו כולנו. להשתלב. אוביל מדיניות אחראית ונכונה אשר תהפוך את הקהילה החרדית לחלק בלתי נפרד מהעם המופלא שלנו.

"דמיינו את זה: מעין "עלייה לישראל" של מיליון חרדים. איזו צמיחה ופריחה תהיה כאן! אפרק את ה"מדינה-בתוך-מדינה" המורדת וההרסנית שהמימסד החרדי בנה, ואגרום לכך שתהיה כאן מדינה יהודית אחת, דמוקרטית, משגשגת וחזקה. כך נשוב להיות עם אחד".