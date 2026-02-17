כיכר השבת
עבר את הגבול?

"אנחנו אשמים שאתם רוצחים האחד את השני?" - האמירה שעוררה סערה

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' התבטא היום באופן שנוי במחלוקת, כאשר ענה לחברת הכנסת אימאן חטיב יאסין בנושא הרצח בחברה הערבית | הדברים שאמר עוררו סערה והביאו לתגובות זועמות באופוזיציה (פוליטי) 

האמירה של סמוטריץ' שעוררה סערה
האמירה של סמוטריץ' שעוררה סערה| צילום: צילום: ערוץ הכנסת
האמירה של סמוטריץ' שעוררה סערה (צילום: ערוץ הכנסת)

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' התעמת היום (שלישי) עם חברת הכנסת אימאן חטיב יאסין, כאשר האחרונה הזכירה את מקרי הרצח הרבים שמתרחשים בחברה הערבית לאחרונה.

בסגנון שמשקף ככל הנראה את דעתם של לא מעט ישראלים, ענה סמוטריץ' כי זו אינה אחריות הממשלה לדאוג ל"חינוכו" המוסרי של המגזר הערבי.

הדברים השנויים במחלוקת נאמרו כאשר חברת הכנסת הערבייה ביקשה מסמוטריץ' שהמדינה תוציא הצהרה נגד האלימות, לדברים ענה סמוטריץ': "אנחנו גם אשמים בזה שאתם רוצחים אחד את השני?".

חברת הכנסת אורית פרקש הכהן הגיבה לסמוטריץ' במקום על הדברים. "לומר אנחנו לא אשמים שאתם רוצחים האחד את השני זה דבר שלא ייעשה", אמרה פרקש הכהן.

לטענתה, מדובר באמירה "לא מנהיגותית ולא יהודית". היא הוסיפה בפנייה ישירה לסמוטריץ' "אני חושבת שכדאי שתבהיר את הדברים, אני בטוחה שלא התכוונת לזה".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר