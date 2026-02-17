"אנחנו אשמים שאתם רוצחים האחד את השני?" - האמירה שעוררה סערה

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' התעמת היום (שלישי) עם חברת הכנסת אימאן חטיב יאסין, כאשר האחרונה הזכירה את מקרי הרצח הרבים שמתרחשים בחברה הערבית לאחרונה.

בסגנון שמשקף ככל הנראה את דעתם של לא מעט ישראלים, ענה סמוטריץ' כי זו אינה אחריות הממשלה לדאוג ל"חינוכו" המוסרי של המגזר הערבי.

הדברים השנויים במחלוקת נאמרו כאשר חברת הכנסת הערבייה ביקשה מסמוטריץ' שהמדינה תוציא הצהרה נגד האלימות, לדברים ענה סמוטריץ': "אנחנו גם אשמים בזה שאתם רוצחים אחד את השני?".

חברת הכנסת אורית פרקש הכהן הגיבה לסמוטריץ' במקום על הדברים. "לומר אנחנו לא אשמים שאתם רוצחים האחד את השני זה דבר שלא ייעשה", אמרה פרקש הכהן.

לטענתה, מדובר באמירה "לא מנהיגותית ולא יהודית". היא הוסיפה בפנייה ישירה לסמוטריץ' "אני חושבת שכדאי שתבהיר את הדברים, אני בטוחה שלא התכוונת לזה".