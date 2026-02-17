כיכר השבת
חזר בו לבסוף

האמירה של ברקת שהותירה את כולם בהלם - והעקיצה האישית של סמוטריץ'

שר הכלכלה ניר ברקת אמר היום כי רק "חברות נכות" מנפיקות בישראל, אמירה שעוררה את זעמו של שר האוצר בצלאל סמוטריץ' - כך הוא הגיב לדברים החריגים | מאוחר יותר, שיגר שר הכלכלה מסר הבהרה לדברים (פוליטי) 

1תגובות
שר הכלכלה ברקת (Photo: כיכר השבת)

עורר היום (שלישי) זעם ותדהמה בקרב משקיעים בבורסה הישראלית, כשאמר כי "רק חברות נכות משקיעות בבורסה הישראלית".

דבריו של ברקת עוררו את זעמו של שר האוצר , שאמר כי הוא "מדבר שטויות", לא פחות.

"השר ברקת אמר הבוקר שרק חברות נכות מנפיקות בישראל. מעניין שבאותו שבוע פאלו אלטו, אחת מחברות הסייבר הגדולות בעולם, דווקא ביקשה להירשם למסחר אצלנו. הבורסה שלנו עלתה עשרות אחוזים ב-2025, תוך כדי מלחמה, והכתה את וול סטריט. אנחנו הופכים את הבורסה שלנו לעוד יותר אטרקטיבית בשורה של רפורמות והחלת סטנדרטים בינלאומיים.

טוב יעשה השר ברקת אם במקום לדבר שטויות ולבזות את הכלכלה המקומית מול קהל של יזמים, ישקיע את האנרגיה שלו במסגרת תפקידו בהוזלת המחיה לאזרחי ישראל", עקץ סמוטריץ' את חברו לממשלה.

שר הכלכלה שהבחין בפליטת הפה, שיגר מאוחר יותר מסר בו חזר בו מהדברים. "אני מבקש להבהיר את דבריי. הבורסה הישראלית זו הפלטפורמה החשובה ביותר עבור מסחר בניירות ערך של חברות ישראליות. היא הבית של החברות הישראליות, והיא הוכיחה את עוצמתה ואת חסינותה במלחמה ואף השיגה תוצאות טובות יותר מבורסות מובילות בעולם", את הדברים אמר ברקת בוועידת 'ידיעות אחרונות'.

הרשות לניירות ערך הגיבה בעקיפין לדבריו של ברקת: "שוק ההון והבורסה הישראלית הפגינו חוסן יוצא דופן בשנתיים האחרונות - בזמן מלחמה. שוק ההון בישראל הוא מהמובילים בעולם והבורסה בישראל הפגינה ביצועים יוצאי דופן בהשוואה לבורסות מקבילות בעולם", צוטט ב-12.

"החברות הנסחרות בבורסה בשווי מצרפי של יותר מ-2 טריליון שקלים הן הקטר של המשק הישראלי וכוללות את החברות החזקות והמובילות בישראל. רק בימים האחרונים הודיעה חברת פאלו אלטו, חברה בין-לאומית בשווי של יותר מ-100 מיליארד דולר, על כוונתה להיסחר בבורסה הישראלית. המשקיעים הישראלים והזרים מביעים אמון מתמשך בשוק ההון הישראלי כפי שניתן לראות ממחזורי המסחר שעלו גם הם בעשרות אחוזים בשנתיים האחרונות".

מטעמו של של הכלכלה ניר ברקת נמסר: "בעקבות פרסומים הנוגעים לאמירות שלי על הבורסה אני מבקש להבהיר את דבריי: הבורסה הישראלית היא הפלטפורמה החשובה ביותר עבור מסחר בניירות ערך של חברות ישראליות. היא הבית של החברות הישראליות - והיא הוכיחה את עוצמתה וחסינותה במלחמה ואף השיגה תוצאות טובות יותר מבורסות מובילות בעולם.

'אני מאמין כי הדבר האופטימלי לחברות גדולות כמו החברות הבטחוניות הוא הנפקה ראשונית בבורסאות האמריקאיות ולייצר רישום כפול בישראל, זאת במטרה לגוון ולהרחיב את קהל המשקיעים של החברה.

"כמו כן, הבורסה הישראלית הוכיחה שגם הנפקות גלובאליות אפשר לעשות בישראל - כפי שעשתה הבורסה עצמה בהנפקתה.

"אני מצר על ניסוח לא מוצלח של הרעיון. כמו כן, יצרתי קשר עם מנכ"ל הבורסה והבהרתי את הנושא וקבענו להיפגש בקרוב".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (88%)

לא (12%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
ניר ברקת הרס את עיריית ירושלים ומשיך להזיק בממשלה מקומו בכלא
יצחק שדה

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר