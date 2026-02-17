שר הכלכלה ניר ברקת עורר היום (שלישי) זעם ותדהמה בקרב משקיעים בבורסה הישראלית, כשאמר כי "רק חברות נכות משקיעות בבורסה הישראלית".

דבריו של ברקת עוררו את זעמו של שר האוצר בצלאל סמוטריץ', שאמר כי הוא "מדבר שטויות", לא פחות.

"השר ברקת אמר הבוקר שרק חברות נכות מנפיקות בישראל. מעניין שבאותו שבוע פאלו אלטו, אחת מחברות הסייבר הגדולות בעולם, דווקא ביקשה להירשם למסחר אצלנו. הבורסה שלנו עלתה עשרות אחוזים ב-2025, תוך כדי מלחמה, והכתה את וול סטריט. אנחנו הופכים את הבורסה שלנו לעוד יותר אטרקטיבית בשורה של רפורמות והחלת סטנדרטים בינלאומיים.

טוב יעשה השר ברקת אם במקום לדבר שטויות ולבזות את הכלכלה המקומית מול קהל של יזמים, ישקיע את האנרגיה שלו במסגרת תפקידו בהוזלת המחיה לאזרחי ישראל", עקץ סמוטריץ' את חברו לממשלה.

שר הכלכלה שהבחין בפליטת הפה, שיגר מאוחר יותר מסר בו חזר בו מהדברים. "אני מבקש להבהיר את דבריי. הבורסה הישראלית זו הפלטפורמה החשובה ביותר עבור מסחר בניירות ערך של חברות ישראליות. היא הבית של החברות הישראליות, והיא הוכיחה את עוצמתה ואת חסינותה במלחמה ואף השיגה תוצאות טובות יותר מבורסות מובילות בעולם", את הדברים אמר ברקת בוועידת 'ידיעות אחרונות'.

הרשות לניירות ערך הגיבה בעקיפין לדבריו של ברקת: "שוק ההון והבורסה הישראלית הפגינו חוסן יוצא דופן בשנתיים האחרונות - בזמן מלחמה. שוק ההון בישראל הוא מהמובילים בעולם והבורסה בישראל הפגינה ביצועים יוצאי דופן בהשוואה לבורסות מקבילות בעולם", צוטט ב-12.

"החברות הנסחרות בבורסה בשווי מצרפי של יותר מ-2 טריליון שקלים הן הקטר של המשק הישראלי וכוללות את החברות החזקות והמובילות בישראל. רק בימים האחרונים הודיעה חברת פאלו אלטו, חברה בין-לאומית בשווי של יותר מ-100 מיליארד דולר, על כוונתה להיסחר בבורסה הישראלית. המשקיעים הישראלים והזרים מביעים אמון מתמשך בשוק ההון הישראלי כפי שניתן לראות ממחזורי המסחר שעלו גם הם בעשרות אחוזים בשנתיים האחרונות".

מטעמו של של הכלכלה ניר ברקת נמסר: "בעקבות פרסומים הנוגעים לאמירות שלי על הבורסה אני מבקש להבהיר את דבריי: הבורסה הישראלית היא הפלטפורמה החשובה ביותר עבור מסחר בניירות ערך של חברות ישראליות. היא הבית של החברות הישראליות - והיא הוכיחה את עוצמתה וחסינותה במלחמה ואף השיגה תוצאות טובות יותר מבורסות מובילות בעולם.

'אני מאמין כי הדבר האופטימלי לחברות גדולות כמו החברות הבטחוניות הוא הנפקה ראשונית בבורסאות האמריקאיות ולייצר רישום כפול בישראל, זאת במטרה לגוון ולהרחיב את קהל המשקיעים של החברה.

"כמו כן, הבורסה הישראלית הוכיחה שגם הנפקות גלובאליות אפשר לעשות בישראל - כפי שעשתה הבורסה עצמה בהנפקתה.

"אני מצר על ניסוח לא מוצלח של הרעיון. כמו כן, יצרתי קשר עם מנכ"ל הבורסה והבהרתי את הנושא וקבענו להיפגש בקרוב".