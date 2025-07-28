כיכר השבת
דמות ציבורית

ניר ברקת

שר הכלכלה והתעשייה בממשלת ישראל ה-37, חבר כנסת מטעם הליכוד, ראש עיריית ירושלים לשעבר ואיש עסקים ישראלי שהפך לאחת הדמויות המשפיעות בפוליטיקה הישראלית

ניר ברקת (נולד ב-1959) הוא שר הכלכלה והתעשייה בממשלת ישראל ה-37 וחבר כנסת מטעם מפלגת הליכוד. נשוי לברוריה ברקת ואב לשלושה. מתגורר בירושלים. בעברו כיהן כראש עיריית ירושלים בין השנים 2008-2018, והיה איש עסקים מצליח בתחום ההייטק.

כשר הכלכלה והתעשייה, ברקת מוביל מאבק נחוש ביוקר המחיה בישראל. הוא יזם את רפורמת "מה שטוב לאירופה טוב לישראל" במטרה להקל על יבוא מוצרים ולהוריד מחירים, ומוביל מהלכים נגד מונופולים וקרטלים במשק הישראלי.

במהלך מלחמת חרבות ברזל, התבלט ברקת בביקורתו על התנהלות הממשלה בחזית הצפון ובסוגיית המשאיות ההומניטריות לעזה. הוא קרא להפסקת העברת הסיוע ההומניטרי לרצועה בטענה שהדבר מסייע לחמאס, ודרש פעולה תקיפה יותר מול חיזבאללה.

בזירה הפוליטית, ברקת נחשב לאחד המועמדים הפוטנציאליים להנהגת הליכוד ביום שאחרי עידן נתניהו. הוא הצהיר בעבר על כוונתו להתמודד על ראשות המפלגה כשתתפנה, והוא נתפס כדמות מתונה יחסית בליכוד המקובלת גם על הציבור הכללי.

כראש עיריית ירושלים במשך עשור, הוביל ברקת מהלכים משמעותיים לפיתוח העיר, תוך שמירה על מערכת יחסים טובה עם המגזר החרדי. הוא נודע בהצלחתו לגשר בין המגזרים השונים בעיר ובקידום פרויקטים כלכליים ותיירותיים משמעותיים.

