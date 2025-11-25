שר הכלכלה ההודי בכותל: חיזוק הציר הכלכלי ירושלים-ניו דלהי

הקשרים הכלכליים והאסטרטגיים בין הודו לישראל מקבלים היום משנה תוקף, וזאת על רקע האירועים הביטחוניים המטלטלים באזור. שר הכלכלה ההודי, פיוש גויאל, הגיע לישראל לראשונה מאז מונה לתפקידו, ובצעד סמלי וחריג ערך ביקור ותפילה בכותל המערבי יחד עם מקבילו, שר הכלכלה ניר ברקת.

את פני המשלחת המכובדת קיבל רב הכותל והמקומות הקדושים, הרב שמואל רבינוביץ, אשר הדגיש בפני השר גויאל את משמעותו ההיסטורית והדתית של האתר. הרב רבינוביץ הודה לשר ההודי על הפיתוח המואץ של הסחר החופשי בין המדינות.

הביקור נערך בצל דחיית נסיעתו המתוכננת של ראש הממשלה בנימין נתניהו להודו, כפי שדווח אמש. הדחייה מגיעה בעקבות הפיגוע שאירע לאחרונה בבירת הודו והמתיחות המתגברת בגבול עם פקיסטן.

פגישת פסגה כלכלית: בונים את המסדרון ליבשת

למרות הנסיעה שבוטלה, נתניהו נפגש ביום ראשון בלשכתו בירושלים עם שר המסחר והתעשייה ההודי, והעביר מסר ברור על חשיבות היחסים.

בפגישה, בה השתתפו שר הכלכלה ברקת, מ"מ ראש המל"ל גיל רייך ובכירים נוספים, דנו המנהיגים בשורת נושאים מכריעים: חיזוק הקשרים הכלכליים, הרחבת ההשקעות ההדדיות וקידום חתימת הסכם סחר חופשי.

במרכז הדיון עמד גם קידום המסדרון הכלכלי העתידי – נתיב מסחר אסטרטגי שיחבר את הודו דרך המזרח התיכון וישראל, ויאפשר מעבר יבשתי מהיר וזול לאירופה. נוכחותו של השר גויאל בישראל מהווה הוכחה לכך שהיחסים בין המדינות חזקים מספיק כדי לעמוד בפני אתגרים ביטחוניים ואזוריים.