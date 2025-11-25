בחירות מרכז הליכוד חושפות את יורשי נתניהו

הבחירות במפלגת הליכוד ( צילום: באדיבות )

מעטים מודעים לכך, אך מאחורי הקלעים מתחולל היום אחד ממאבקי הכוח המרתקים והיצריים ביותר בתנועת הליכוד מזה למעלה מעשור. לראשונה מאז 2012, נערכות ברחבי הארץ בחירות ל"מרכז הליכוד" – גוף שבמשך שנים רבות נחשב למחולל הפוליטי הראשי של המפלגה, ולאחר מכן הפך לפיל לבן תחת שלטונו הבלתי מעורער של בנימין נתניהו.

עם זאת, הבחירות הנוכחיות רחוקות מלהיות סמליות. הדרמה האמיתית היא לא בזהות 3,500 החברים החדשים שייבחרו, אלא במשמעות הנסתרת של הבחירות: זהו הקרב הראשי, החשאי והבוער, שמטרתו לשרטט מחדש את מפת הכוחות הפנימית לקראת היום שאחרי. הפיכת הכוח הסמלי לכרטיס כניסה במשך שנים, נתניהו ריכז את הכוח בידיו וצמצם את תפקיד המרכז לעניין פורמלי בלבד, עד כדי כך שמהלכים מרכזיים (כמו האיחוד הכפוי עם גדעון סער) הוכשרו בניגוד מוחלט להצבעת החברים. אולם, הפעם, תוצאות הבחירות הללו הן האינדיקציה הברורה והכנה ביותר למידת האחיזה של חברי הכנסת והשרים בבסיס התנועה. מהלך אימה על פקידי הכנסת? ח"כ רוטמן ערך היום 'סולחה' עם היועמ"ש ארי כהן | 15:13 נתניהו מעיד בבית המשפט: זו התשובה של פרקליטו לאחר שנעדר מהכנסת יוני גבאי | 10:29 כל שר או ח"כ בליכוד מגייס היום את מלוא כובד משקלו כדי להכניס כמה שיותר מועמדים "משלו". ההצלחה או הכישלון בבחירות המקומיות הללו הן מדד ישיר שישפיע באופן דרמטי על סיכויי המתמודדים בפריימריז הבאים לכנסת. מי שיכניס את מספר "אנשי המרכז" הגדול ביותר, מניח תשתית מוצקה לבלימה או להתקדמות בדרך למיקום טוב ברשימה הארצית. בנוסף, הבחירות הללו הן השלב הראשון במערכה על כיסא יו"ר המזכירות – גוף עוצמתי השולט בקופת המפלגה ובתקציבים. כיום מכהן בתפקיד זה שר הביטחון ישראל כ"ץ, ומולו מתייצבים בגלוי ובאופן חזיתי השרים אלי כהן ומיקי זוהר, שמתכוננים לקרב הגדול על המזכירות שיגיע בתוך שלושה חודשים.

ראש הממשלה קורא למצביעים להגיע לקלפיות ( צילום: דוברות )

מלחמות החצר: הקרבות המקומיים שמרעידים את המטה הארצי

המאבקים הבוערים ביותר מתנהלים כיום בערים הגדולות, כאשר הבחירות המקומיות משקפות נאמנה את מלחמת הכל בכל במטה הארצי:

קריית גת: בירת הקרב היצרי. השר מיקי זוהר וראש העיר כפיר סוויסה מול רשימה שמאחוריה ניצבת קואליציה כמעט בלתי אפשרית של בכירים: אלי כהן, מירי רגב, ישראל כ"ץ ואפילו זאב אלקין.

באר שבע: מוקד המערכה הסוערת. "הגוורדיה הוותיקה", הנתמכת על ידי שלמה קרעי ומיקי זוהר, מול רשימה של חיים סבג, אביו של יועצו של יו"ר הכנסת אמיר אוחנה. השר חיים כ"ץ נותן את חסותו לרשימה שלישית, הכוללת את יועצו של אלי כהן.

ירושלים: הקרב הגדול של דודי אמסלם וניר ברקת מול ח"כ עמית הלוי, כהכנה למערכה הבאה על ראשות מרכז הליכוד, שם אמסלם צפוי להתמודד מול חיים כ"ץ.

רמת גן: מתמודדת הרשימה של משה רווח, יו"ר הליכוד בעיר, מול רשימה בראשות ליר לוי - יועצו של שר החינוך יואב קיש - יחד עם לילך זמר־טוב, המשמשת גם היא כיועצת לשר. כך, על פי גורמים בליכוד.

התוצאות היום, מעבר להיותן בחירות פנימיות, יספקו הצצה נדירה אל סדרי הכוחות האמיתיים בתנועה – כוחם העולה של הזרמים הדתיים-לאומיים או הקבליסטים במרכז, וההוכחה הנדרשת למי שמבקש לטעון לכתר הפנימי. מי שינצח היום, עשוי להיות הקול הדומיננטי שיכריע את המאבקים הפוליטיים הבאים של המפלגה.

בכירי הליכוד באירוע הכנסת ס"ת בביתו של יוסי רוזנבוים ( צילום: שלומי כהן )

כוח מפתיע: החרדים מעורבים בעומק הקרב הפנימי

לצד זאת, הבטן הרכה של הליכוד – והכוח המניע בבחירות הנוכחיות – טמון באחת התופעות הנסתרות: התפקדות מאסיבית של גורמים חרדיים ודתיים-לאומיים שמשנים את כללי המשחק. הדבר ממחיש שהכוח הפוליטי האמיתי עבר ממתפקדי הליכוד הוותיקים לידי קבלני קולות חדשים ומתוחכמים.

ההמחשה הברורה ביותר לכך מגיעה מביתר עילית. עיר חרדית זו הצביעה בבחירות האחרונות לכנסת רק 328 פעמים לליכוד. אולם, בבחירות המרכז היום, מונה ספר הבוחרים כ-1,000 בעלי זכות הצבעה. זו הוכחה חותכת לכך שהבחירות הללו מייצגות סדר יום פנימי שאינו משקף את המפה הכללית.

הכוח החרדי מרוכז סביב דמויות מפתח, כמו יוסי רוזנבוים מביתר עילית, שמוביל רשימות גם בירושלים. מעורבותם של פוליטיקאים חרדים מקומיים ברורה לחלוטין: סגן ראש העיר בביתר עילית מטעם אגודת ישראל, גדליהו אייזנשטיין, ועוזיאל שלום, חבר מועצה חרדי אחר, התפקדו לליכוד ויצביעו היום.

קבלני הקולות חוברים לבכירים

האינטרס הוא הדדי: החרדים מקבלים גישה למסדרונות הכוח, והבכירים מקבלים מאגר קולות נאמן.

ירושלים: איציק קויפמן, קבלן קולות חרדי ותיק שפיתח את "השיטה החרדית", חבר לרוזנבוים, ושניהם חברו לדודי אמסלם וניר ברקת. השניים, שהיו יריבים מרים, השלימו והתאחדו כדי להילחם נגד הרשימה של ח"כ עמית הלוי.

בני ברק: גם בבירת הציבור החרדי פועלים גורמים כמו אהרון אלבוים, חבר מועצה מ"אגודת ישראל", שפקד מתפקדים רבים וזכאי להצביע. יחד עמו, ברשימת המתפקדים מופיע גם ניר אריאל, משנה לראש העיר מטעם ש"ס.

באר שבע: לפי דיווח באתר Yent יועצו של השר מיקי זוהר, שמעון אוחיון, ביצע פעולת פקידה ממוקדת של בחורי ישיבות ואברכים לטובת מועמדיו.

קשרי הגומלין הללו חזקים עד כדי כך שקבלני קולות אלו הופכים לאורחים קבועים במוקדי הכוח: אלבוים קיבל אישור כניסה קבוע לכנסת מיו"ר הכנסת אמיר אוחנה, ורוזנבוים היה אורח כבוד ביציע הכנסת בעת נאום מנהיג זר. בכך, הופכים הגורמים החרדיים לא רק למצביעים, אלא לשותפים סמויים בהנהגת הליכוד.