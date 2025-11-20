חבר המועצה יעקב וידר במתקפה חסרת תקדים: בכירים, כולל ראש העיר, טסים עם בנות זוגם למיאמי "לצורך בדיקת מגלשות" - וידר מזהיר: "זו לא רק שחיתות, יש גם אינטרס להבטיח שהתושבים העניים יישארו תלויים בעסקנים" | ריאיון מתוך התוכנית "דבר ראשון" (דבר ראשון)
יעקב וידר מספר ב'אולפן כיכר השבת', על הנסיעה התמוהה של בכירי העירייה למיאמי | טומי שאו הסיני והאיש ששואף לטייל בכל העולם באולפן | אור ירוק מרבני 'דגל התורה' להתקדמות בחוק הגיוס | הבורר דוד חשין פרסם את פסק הבוררת בעניין ישיבת פוניבז' | סעודיה תקנה מארה"ב מטוסי F-35 | צפו בתוכנית (דבר ראשון)