התראה לפני תביעה שהוגשה באמצעות עו"ד ד"ר יחיאל וינרוט, נשלחה ל"כאן חדשות" ולמגיש אלי ביתאן, לאחר שלטענת העירייה פרסמו מידע שקרי, למרות ההסבר שניתן מאת עיריית בני ברק, שמפריך לכאורה את הטענות.

ֶכזכור וכפי שדווח ב״כיכר השבת״, הנסיעה של בכירי העירייה לבני ברק, עוררה זעם בקרב תושבי העיר, זאת בשל כך שהנסיעה, שיועדה לכאורה "לבחון מגלשות לגני שעשועים", בוצעה במחלקה ראשונה ובעלות המוערכת בסכומי עתק מקופת הציבור, כך לפי הטענות שהציג באולפן 'כיכר', חבר המועצה יעקב וידר.

וידר כזכור, יצא במתקפה חסרת תקדים, כשהוא אינו מכוון רק לבזבוז הכספי. וטען כי התנהלות זו אינה רק שחיתות רגעית, אלא משקפת אינטרס רחב יותר של העירייה: "העסקנים מעוניינים להשאיר את התושבים עניים ומנוהלים". לטענתו, שמירה על רמת חיים נמוכה ותלות בשירותי העירייה מאפשרת שליטה מוחלטת בציבור, בזמן שבכירי העירייה נהנים מנסיעות יוקרה שמוסתרות מדיון ציבורי.

הביקורת הציבורית הרחבה, שפורסמה בשלל כלי תקשורת כנגד בכירי העירייה, עוררה כאמור זעם ברחוב הבני-ברקי ולאחר שתיקה ארוכה מצד העירייה ובכיריה, הם החליטו להגיב באמצעות מכתב התראה לפני תביעה.

ראש העיר חנוך זייברט וסגנו ומ"מ מנחם שפירא, החליטו לתבוע כל אחד בנפרד, דווקא את כאן חדשות והעיתונאי אלי ביתאן.

עיקר הטענה היא, שעיריית בני ברק, הוציאה הודעת דוברות רשמית ובה פירטה אחת לאחת את נסיבות טיסת העבודה של מ"מ ראש העיר, מנחם שפירא, וחברי המשלחת העירונית. גם אחרי הפרסומים, מנחם שפירא הגיב ל'כיכר השבת', בהודעה שכללה הסבר מלא על מטרת הנסיעה והיקף הפרויקט העצום שבשבילו יצאה המשלחת לאורלנדו – פארק אטרקציות חדשני בהשקעה של כ־180 מיליון ש"ח, המשתרע על פני כ־350 דונם.

בהודעה שכתב שפירא נכתב: "הפארק העתידי צפוי לכלול אמפיתיאטרון של 15,000 מקומות, פארק חבלים מהמתקדמים בארץ, מתחם קארטינג, מתקני אקסטרים, שבילי אופניים רציפים באורך מעל 5 ק"מ ומתחמי משחקים רחבי־היקף – הכול בתכנון מותאם לקהילה החרדית ולדרישות ההלכתיות המורכבות. מדובר באחד ממיזמי התשתית והפנאי הגדולים והמורכבים ביותר שנבנו בעיר מאז הקמתה".

עוד הוא טען: "משלחת הבכירים, בראשות ראש העיר חנוך זייברט ומ"מ ראש העיר ויו"ר ועדת התכנון והבנייה הרב מנחם שפירא, יצאה לתערוכת IAAPA באורלנדו – התערוכה המקצועית הגדולה בעולם בתחום המתקנים – שם קיימה פגישות עומק עם החברות המובילות בעולם לצורך בחירת טכנולוגיות בטיחות, פתרונות תפעול ייחודיים ומתקנים מתקדמים".

בכתב התביעה נטען: "למרות שהפרטים המלאים הועברו ל"כאן חדשות" מראש, טוענת העירייה כי המערכת המשיכה לפרסם דיווחים "מגמתיים, מסולפים וחסרי בסיס". במכתב ההתראה נכתב: "מדובר בפרסומים משמיצים, מכפישים וכוזבים, שפורסמו ללא בדיקה מינימלית."

עוד נכתב: "הפרסום הציג את יציאת המשלחת כאילו מדובר בחופשה על חשבון הציבור – דבר שאין בו שמץ של אמת."