השחקנית המוכרת אורנה בנאי התייחסה במהלך הופעה לקשר עם אחיה הזמר אביתר בנאי שחזר בתשובה בשנות ה-2000.

בנאי אמרה כשהיא ואחיה על הבמה: "אני חילונית גמורה והוא אדמו"ר, על אף התהום שקיימת בינינו, אנחנו אוהבים אחד את השני אהבת נפש, בלי שום ביקורת או סייגים".

הזמר אביתר בנאי שחזר, סיפר בעבר כי הוא לומד תורה כל יום, בצל השירים השונים שהחל להוציא לאחרונה.

בטור שפרסם בעיתון 'ידיעות אחרונות' לרגל חג השבועות הוא כתב: "אני לומד בבוקר בבית מדרש בשכונת שערי חסד בירושלים. כבר הרבה שנים. מקום אהוב. אני אוהב ללמוד תורה. יותר מכל דבר אחר אולי".

לדבריו: "התורה מדברת אל מקום בתוכי ששום דבר אחר לא מבין את השפה שלו. התורה פותחת את המקום הזה, מעוררת, מפרה, מגלה אור במרתפים.

"אני מרגיש שהיא שומרת אותי ער. מצילה מהייאוש, מהזִקנה ומההרגל. היסטוריית החוכמה הישראלית היא עתיקה, עמוקה ומרגשת".