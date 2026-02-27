שבוע לפני החתונה: חתן נעצר בעוון לימוד תורה והועבר לכלא צבאי

צעיר חרדי, תלמיד ישיבת וולפסון בירושלים, העתיד להינשא בעוד כשבוע, נעצר הלילה במהלך בדיקה שגרתית במרכז הארץ והועבר לידי המשטרה הצבאית. בהמשך הועבר הצעיר לבסיס תל השומר, וצפוי לעמוד בפני קצין שיפוט.

לפי הדיווחים, הבדיקה העלתה כי הצעיר מוגדר כמי שלא התייצב בלשכת הגיוס, ולאחר מכן הועבר לטיפול גורמי הצבא. הבוקר הוא צפוי להיות מועבר לכלא 10 של המשטרה הצבאית, שם יוחלט בעניינו.

הצעיר, דוד גליקמן, מלווה משפטית על ידי עורך הדין מנחם שטאובר, המתמחה בסיוע משפטי לעריקים.

בעקבות המעצר פרצו במהלך הלילה מחאות באזור לוד, כאשר עשרות מפגינים חסמו את כביש 40 בכניסה לעיר.

ראש עיריית לוד הבהיר בהודעה כי הצעיר לא הובא לתחנת המשטרה בעיר, אלא נעצר בכביש והועבר ישירות למשטרה הצבאית, וקרא לציבור שלא להגיע לתחנה מחשש להסלמה.

בתחילה עלו קריאות להפגנות נוספות, אולם בעקבות בקשת ראש הישיבה הרב דניאל וולפסון התבקשו תלמידי הישיבה שלא לצאת להפגין. במקום זאת צפויה להתקיים הבוקר עצרת תפילה והתעוררות בישיבה.