כיכר השבת
הרדיפה נמשכת

שבוע לפני החתונה: חתן נעצר בעוון לימוד תורה והועבר לכלא צבאי

הצעיר, תלמיד ישיבת וולפסון בירושלים, נעצר בבדיקה שגרתית לאחר שהוגדר כמי שלא התייצב בלשכת הגיוס והועבר לידי המשטרה הצבאית; במהלך הלילה פרצו מחאות וחסימות כבישים באזור לוד (חרדים)

אילוסטרציה (צילום: Chaim Goldberg/Flash90)

צעיר חרדי, תלמיד ישיבת וולפסון בירושלים, העתיד להינשא בעוד כשבוע, נעצר הלילה במהלך בדיקה שגרתית במרכז הארץ והועבר לידי המשטרה הצבאית. בהמשך הועבר הצעיר לבסיס תל השומר, וצפוי לעמוד בפני קצין שיפוט.

לפי הדיווחים, הבדיקה העלתה כי הצעיר מוגדר כמי שלא התייצב בלשכת הגיוס, ולאחר מכן הועבר לטיפול גורמי הצבא. הבוקר הוא צפוי להיות מועבר לכלא 10 של המשטרה הצבאית, שם יוחלט בעניינו.

הצעיר, דוד גליקמן, מלווה משפטית על ידי עורך הדין מנחם שטאובר, המתמחה בסיוע משפטי לעריקים.

בעקבות המעצר פרצו במהלך הלילה מחאות באזור לוד, כאשר עשרות מפגינים חסמו את כביש 40 בכניסה לעיר.

ראש עיריית לוד הבהיר בהודעה כי הצעיר לא הובא לתחנת המשטרה בעיר, אלא נעצר בכביש והועבר ישירות למשטרה הצבאית, וקרא לציבור שלא להגיע לתחנה מחשש להסלמה.

בתחילה עלו קריאות להפגנות נוספות, אולם בעקבות בקשת ראש הישיבה הרב דניאל וולפסון התבקשו תלמידי הישיבה שלא לצאת להפגין. במקום זאת צפויה להתקיים הבוקר עצרת תפילה והתעוררות בישיבה.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (96%)

לא (4%)

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

16
עכשיו אריה דרעי מרוצה?? כי זה גליקמן....
הר נופית
היו מעצרים של אשכנזים בבדיקות...אבל לא באו לבתים אף פעם
פח
15
בעוון עריקות - נא להפסיק להנדס תודעה. שמחתי לעזור.
יוסי
בגץ עם ממשלת ימין הכושלת החליטה לחייב כל בחור ישיבה ללכת למיסיון צהל...הפכו אותנו לפורעי חוק
נונו
עריקות מצבא השמד זה מצווה לא עוון
יוסי המהונדס
צודק ב10000 אחוז . מי קונה את החרטה כאילו אסור ללמוד כאן. פשוט קישקוש
יננקי
מי שעריק זה מי שמשתמט מקיום התורה והמצוות. אם בחוקותי תלכו ונתתי שלום בארץ. זה המתכון לביטחון. בעלי עבירה הם העריקים. וגם מזיקים לביטחון. די עם הנדסת תודעת השקר.
ונהפוך הוא
עריקים יש הרבה מכלל המגזרים עצורים בעוון עריקות רק אם הם גם לומדים תורה אז המעצר הוא בעקבות לימוד ולא בגלל העריקןת
יוסלה'
די לשקר. כל כך הרבה חילונים נעצרו בעוון הזה.
מיואש למדי
14
בעוון לימוד תורה? בגלל השתמטות! לא נמאס לכם מהשקר הזה?
אמסלם
זה נסיון שלא יצלח לסגור את עולם הישיבות
לימור
לא מחפשים לסגור את הישיבות אלא רק שיהיו כפופים למדינה וחוקיה, ממילא אחכ הן יסגרו מעצמם...
ארנון
לא לשכוח שזה ממשלת ימין על מלא...כשלון מלא
ברור
ממש לא לשקר..בגץ וממשלת ימין כושלת שינו את מה שהיה מקום המדינה והפכו כל לומד תורה לפורע חוק....זה לא יעזור להם זה רק מקצין את הציבור החרדי שכולנו עצניקים פתאום
נונו

