פסגת עולם הרבנות; גלריית ענק של רבנים בשמחתו של הדיין המפורסם מאנטוורפן

גלריית ענק של אדמו"רים ורבנים נהרו ביומיים האחרונים לקחת חבל בשמחתו של הדיין הנודע הגאון רבי חיים יוסף דוד וייס, דומ"ץ סאטמר באנטוורפן, לרגל נישואי נכדו החתן, עב"ג הכלה נכדת הגה"צ רבי זאב ארנסטר, רב שכונת 'מאור החיים' בירושלים | שמחת החתונה נערכה ביום שלישי באולמי 'הדקל', ואמש (רביעי) ערך הסבא הדיין שמחת 'שבע ברכות' מרכזי בהשתתפות דיינים ורבנים בכירים | בשיאו של  השמחה הופיע ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו והתקבל בכבוד רב ובהתרגשות (חרדים)

הדר"ד לנדו בשירת אני מאמין בשבע ברכות
הדר"ד לנדו בשירת אני מאמין בשבע ברכות
הדר"ד לנדו בשירת אני מאמין בשבע ברכות
שמחת נישואי נכד הדיין הגאון רבי חיים יוסף דוד וייס
שמחת נישואי נכד הדיין הגאון רבי חיים יוסף דוד וייס
שמחת נישואי נכד הדיין הגאון רבי חיים יוסף דוד וייס
שמחת נישואי נכד הדיין הגאון רבי חיים יוסף דוד וייס
שמחת נישואי נכד הדיין הגאון רבי חיים יוסף דוד וייס
שמחת נישואי נכד הדיין הגאון רבי חיים יוסף דוד וייס
שמחת נישואי נכד הדיין הגאון רבי חיים יוסף דוד וייס
שמחת נישואי נכד הדיין הגאון רבי חיים יוסף דוד וייס
שמחת נישואי נכד הדיין הגאון רבי חיים יוסף דוד וייס
שמחת נישואי נכד הדיין הגאון רבי חיים יוסף דוד וייס
שמחת נישואי נכד הדיין הגאון רבי חיים יוסף דוד וייס
שמחת שבע הברכות לנכד הדיין הגאון חיים יוסף דוד וייס
שמחת שבע הברכות לנכד הדיין הגאון חיים יוסף דוד וייס
שמחת שבע הברכות לנכד הדיין הגאון חיים יוסף דוד וייס
שמחת שבע הברכות לנכד הדיין הגאון חיים יוסף דוד וייס
שמחת שבע הברכות לנכד הדיין הגאון חיים יוסף דוד וייס
שמחת שבע הברכות לנכד הדיין הגאון חיים יוסף דוד וייס
שמחת שבע הברכות לנכד הדיין הגאון חיים יוסף דוד וייס
שמחת שבע הברכות לנכד הדיין הגאון חיים יוסף דוד וייס
שמחת שבע הברכות לנכד הדיין הגאון חיים יוסף דוד וייס
שמחת שבע הברכות לנכד הדיין הגאון חיים יוסף דוד וייס
שמחת שבע הברכות לנכד הדיין הגאון חיים יוסף דוד וייס
שמחת שבע הברכות לנכד הדיין הגאון חיים יוסף דוד וייס
שמחת שבע הברכות לנכד הדיין הגאון חיים יוסף דוד וייס
שמחת שבע הברכות לנכד הדיין הגאון חיים יוסף דוד וייס
שמחת שבע הברכות לנכד הדיין הגאון חיים יוסף דוד וייס
שמחת שבע הברכות לנכד הדיין הגאון חיים יוסף דוד וייס
שמחת שבע הברכות לנכד הדיין הגאון חיים יוסף דוד וייס
שמחת שבע הברכות לנכד הדיין הגאון חיים יוסף דוד וייס
שמחת שבע הברכות לנכד הדיין הגאון חיים יוסף דוד וייס
שמחת שבע הברכות לנכד הדיין הגאון חיים יוסף דוד וייס
שמחת שבע הברכות לנכד הדיין הגאון חיים יוסף דוד וייס
שמחת שבע הברכות לנכד הדיין הגאון חיים יוסף דוד וייס
שמחת שבע הברכות לנכד הדיין הגאון חיים יוסף דוד וייס
שמחת שבע הברכות לנכד הדיין הגאון חיים יוסף דוד וייס
שמחת שבע הברכות לנכד הדיין הגאון חיים יוסף דוד וייס
שמחת שבע הברכות לנכד הדיין הגאון חיים יוסף דוד וייס
שמחת שבע הברכות לנכד הדיין הגאון חיים יוסף דוד וייס
שמחת שבע הברכות לנכד הדיין הגאון חיים יוסף דוד וייס
שמחת שבע הברכות לנכד הדיין הגאון חיים יוסף דוד וייס
שמחת שבע הברכות לנכד הדיין הגאון חיים יוסף דוד וייס
שמחת שבע הברכות לנכד הדיין הגאון חיים יוסף דוד וייס
שמחת שבע הברכות לנכד הדיין הגאון חיים יוסף דוד וייס
שמחת שבע הברכות לנכד הדיין הגאון חיים יוסף דוד וייס
שמחת שבע הברכות לנכד הדיין הגאון חיים יוסף דוד וייס
שמחת שבע הברכות לנכד הדיין הגאון חיים יוסף דוד וייס
שמחת שבע הברכות לנכד הדיין הגאון חיים יוסף דוד וייס
שמחת שבע הברכות לנכד הדיין הגאון חיים יוסף דוד וייס
שמחת שבע הברכות לנכד הדיין הגאון חיים יוסף דוד וייס
שמחת שבע הברכות לנכד הדיין הגאון חיים יוסף דוד וייס
שמחת שבע הברכות לנכד הדיין הגאון חיים יוסף דוד וייס
שמחת שבע הברכות לנכד הדיין הגאון חיים יוסף דוד וייס
שמחת שבע הברכות לנכד הדיין הגאון חיים יוסף דוד וייס
שמחת שבע הברכות לנכד הדיין הגאון חיים יוסף דוד וייס

ש

הסקר של סטרט-אפ הפאות 

חני שטיין|מקודם
ש

עשייה וסיוע

אסף מגידו|מקודם

