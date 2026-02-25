כיכר השבת
כמדי שנה, גם השנה, ערב חג הפורים, כאשר אלפי תלמידי הישיבות יוצאים למסע גיוס כספים השנתי בין הבתים, זה הזמן שלנו לחבק אותם, להעריך ולהאיר להם פנים.

"כיכר השבת", האתר החרדי הגדול בעולם, מצטרף ליוזמתו המרגשת של היועץ האסטרטגי ירח טוקר, ויוצא בקריאה נרגשת לכל בתי ישראל - דווקא עכשיו, במיוחד השנה - פותחים את הדלת לבני הישיבות בחיוך, באהבה ובהערכה!

אתם, אנחנו, כולנו - מחנכים את ילדינו לאהבת התורה והערכת לומדיה ועמליה. כשהם דופקים בדלת בחודש אדר - זה הזמן שלנו, לתת דוגמא אישית בבית, ולקבל אותם ביחס מיוחד.

לא גובה התרומה הוא העיקר כמו החיוך, היחס והכבוד ללומדי התורה.

אז מה עושים?

  • תולים שלט על דלת הבית: "כאן מכבדים לומדי תורה"
  • פותחים את הדלת בשמחה
  • מחמיאים לבני הישיבות ומשבחים את לימוד התורה שלהם
  • ומפנקים אותם בשתיה או חטיף, ובהחלט אפשר גם וגם...

ככה נראה לילדים שלנו כמה באמת חשובים לנו לומדי התורה ועד כמה בחורי הישיבות הם באמת הלב שלנו.

