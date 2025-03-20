'כיכר השבת', האתר החרדי הגדול בעולם, מצטרף ליוזמה המרגשת של היועץ האסטרטגי ירח טוקר וקורא לכם להצטרף למיזם החינוכי החשוב - מחבקים את לומדי התורה ובני הישיבות ופותחים להם את הדלת בחיוך, באהבה ובהערכה (חרדים)
ימים אחדים לאחר חג הפורים המרומם, בו סבבו בחורי הישיבות על בתיהם של נדיבי הלב, בבקשה לתמיכה בלומדי התורה הנזקקים לתמיכה, אנו מביאים כאן ב'כיכר השבת' את מכתבו של מ', ראש הת"ת בישיבה חשובה, המבקש להעלות על נס את תמיכתם ועזרתם של עשרות אלפי בתי אב - על אף קשיי המלחמה והקיצוצים בכוללים ובמעונות (עולם הישיבות)
החל ממחר בלילה יצאו סיירות מרחבי הישיבות בארץ במטרה אחת: להכנס כמה שיותר עמוק ללב התורם הפונטציאלי | הצלחה במשימה - תתגמל את הסיירת | ריכזנו עבורכם - תלמידי הישיבות, את עשרת הטיפים שעשויים להניב לכם תוצאות מרשימות (מעייריב)
בסקר שערך מכון "נתוני אמת", בשיתוף "כיכר השבת", נחשף כי יותר ממחצית מהציבור החרדי מעדיפים למצוא פתרון חלופי לאיסוף כספים בפורים, ע"י בחורי הישיבות. מנגד, רבים עדיין רואים בתופעה חלק בלתי נפרד מעולם הישיבות, הזדמנות להפגין ערבות הדדית ואף לפתח כישורים חברתיים | הסקר המלא והמרתק (אקטואליה)
נתניהו בבעיה: מנהיגה הרוחני של 'דגל התורה' מתנגד לחוק הגיוס | תחרות הג'ינגלים ב'כיכר': איזה ת"תניק הצליח להפתיע אתכם? | משלוח מנות לפני תענית אסתר? אצל התימנים הכל אפשרי | חגיגה חב"דניקית חובקת עולם: סיום מחזור מ"ד בלימוד הרמב"ם היומי | זו לא הטפת מוסר, זו הצבת מראה: קריאה לבחורי הישיבות (מעייריב)
בחורי ישיבה שאוספים כסף משפילים את עצמם או שלא מודעים למציאות? עורך התוכנית הפופולרית נותן לנו זווית אחרת | עורך הדין שתובע 2.5 מיליון שקל מבעלי עסקים קטנים | רשימת הצדיקים שהלכו לעולמם השבת והרחבה על מקים 'אור שמח' | וגם, האם טראמפ הוא המשיח (דבר ראשון)
בכל שנה, משקיעות הישיבות שעות רבות של עמל ועבודה על השחזת קמפיין האיסוף השנתי | בישיבת וולוז'ין השיקו השנה קמפיין מיוחד בקרב הבחורים, במהלכו הפיקו מעין מהדורת חדשות מושקעת מהנעשה בקמפיין | במהלך המהדורה התראיין אורח מפתיע: ראש הממשלה בנימין נתניהו שהפגין בורות משעשעת | צפו במהדורה ובראיון המשעשע עם נתניהו (ישיבות, פורים)
שואלים ודורשים בהלכות הקמפיינים: הצצה מרתקת לעולם הישיבות | פשיטת המשטרה הצבאית על השכונה החרדית באשדוד והפגנות הרצ"פניקים בבני ברק | סוער בטבריה: הגר"ד קוק התמוטט לאחר חילול השבת ההמוני | מכין את הקרקע לפרישה? גולדקנופף עם "אני מאשים" נגד נתניהו | ראש הישיבה שוחרר לאחר 4 ימי אשפוז: בעולם התורה ממשיכים להתפלל (מעייריב)
ספר תורה נדיר ויקר שנגנב - הוחזר במבצע משטרתי מורכב, ריקוד האדמו"ר מגור עם היתומים, הזעקה של רבי דב לנדו והבכי של רבי בערל פוברסקי על החטופים, התחפושת המקורית באלעד והג'ינגלים של רינה של תורה - אורחות כרמיאל וטשעכנוב (מעייריב)
עולם הישיבות בשיאה של המערכה השנתית לגיוס כספים לת"תים ('תומכי תורה') של הישיבות, כשעיקר העבודה תהיה בימי הפורים | בת"ת של ישיבת 'בית מדרש עליון' ליקטו י"ג שאלות הלכתיות הבוערות ביותר אצל בחורי הישיבות בימים אלו ומתעוררות במהלך גיוס הכספים, ושיגרו אותם על עמוד ההוראה הגאון רבי יצחק זילברשטיין שהשיב אחת לאחת | השו"ת המלא (חרדים)