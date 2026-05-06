"אפשוט את עורך": האיום המצמרר של הכבאי על הפראמדיק הדתי

"אני אפשוט את עורך כפי שמשפחתי פשוטה את עורם של בני משפחתך במחנות", כך, במילים מצמררות אלו ובאיומי סכין ציד גדולה, בחר כבאי אוסטרלי לאיים על יהושע גומפרץ, פראמדיק יהודי בן 33, בעת שזה הגיש עזרה רפואית במהלך פסטיבל מוזיקה במדינת ויקטוריה.

גומפרץ, ששירת שנים כמתנדב בארגון 'הצלה' במלבורן וכפראמדיק בשירות 'סט. ג'ון', חשף השבוע בפני ועדת החקירה המלכותית לענייני אנטישמיות את עומק השנאה שחודרת גם אל תוך גופי החירום וההצלה.

לדבריו, האירוע הקשה התרחש לעיני שוטרים שנכחו במקום, אך הוא מייצג רק חלק קטן ממסכת של התנכלויות שחווה על רקע זהותו היהודית.

עדותו של גומפרץ, שדווחה ברשת ABC, חשפה כי האנטישמיות במדינה אינה מוגבלת רק למקרי קצה ברחוב, אלא פוגשת את היהודי הממוצע גם בתוך חדר הטיפולים ובמקום העבודה.

הוא תיאר מקרה בו נקרא להעניק סיוע רפואי דחוף לקשיש בשנות ה-90 לחייו; כאשר הקשיש הבחין בזהותו של המטפל, הוא בחר להצדיע במועל יד ולהצהיר בגאווה כי הוא "נאצי ותיק" וכי אינו מוכן שיהודי יגע בו. גומפרץ נאלץ לסגת מהמקום ולהעביר את הטיפול לצוות אחר.

לדבריו, לפי הדיווח, גם בקרב עמיתיו למקצוע נשמעו אמירות קשות, כאשר קולגה בצוות הרפואי הטיח בו במהלך אירוע חירום: "כיהודי, איך אתה יכול לתמוך ברצח של תינוקות?".

ועדת החקירה המלכותית בה נשמעו העדויות הוקמה כמענה לזינוק המבהיל באירועים אנטישמיים מאז טבח ה-7 באוקטובר, ובעקבות הפיגוע הקשה בבונדיי ביץ' שבסידני במהלך חג החנוכה האחרון. באותו טבח נרצחו 15 בני אדם, ודו"ח הביניים של הוועדה כבר הצביע על מחדל חמור של משטרת ניו סאות' ויילס; התברר כי למשטרה הגיעו אזהרות מוקדמות וממוקדות על כוונה לפגוע באירוע היהודי, אך הדרגים הפיקודיים בחרו שלא לפעול. רשלנות זו העמיקה את תחושת חוסר האמון של הקהילה היהודית ברשויות האכיפה המקומיות.